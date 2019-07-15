Вакарчук хоче саджати за "сепаратні переговори" з Росією
Партія Святослава Вакарчука "Голос" хоче криміналізувати "сепаратні переговори" з представниками держави-агресора.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби партії у понеділок.
Сепаратними переговорами в законопроекті називаються переговори від імені України "без належного уповноваження органів державної влади України" щодо внутрішньої і зовнішньої політики України з посадовими особами іноземної держави, визнаної Верховною Радою агресором.
"Партія пропонує уповноважити СБУ запобігати та протидіяти таким переговорам, а Нацраді з питань телебачення і радіомовлення — позбавляти ліцензії мовників, які підтримують зрадників інформаційно", - сказано у повідомленні.
Законопроект, який опублікувала партія, розширює статтю 111 "Державна зрада" Кримінального кодексу України.
Покарання за "сепаратні переговори" — позбавлення волі на 13-15 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років.
Також "Голос" пропонує додати до переліку неприпустимих дій заклики до насильницької зміни конституційного ладу України, поширення інформації, що посягає на територіальну цілісність і суверенітет України або виправдовує агресію проти України чи окупацію її території.
Нагадаємо:
- 10 липня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв зустрівся в Москві з керівництвом української "Опозиційної платформи – За життя", зокрема, кумом російського президента Віктором Медведчуком і його однопартійцями.
- 22 березня тодішній кандидат у президенти Юрій Бойко та кум президента РФ Віктор Медведчук зустрілись у Москві з прем'єром Росії Дмитром Медведєвим.
- Після цього Бойко і Медведчук заявили, що будуть продовжувати вести переговори з керівництвом РФ, зокрема, щодо постачання в Україну російського газу.
- У січні 2015 року Верховна Рада визнала Росію державою-агресором.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua