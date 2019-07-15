Вакарчук хоче саджати за "сепаратні переговори" з Росією

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Понеділок, 15 липня 2019, 16:46

Партія Святослава Вакарчука "Голос" хоче криміналізувати "сепаратні переговори" з представниками держави-агресора.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби партії у понеділок.

Сепаратними переговорами в законопроекті називаються переговори від імені України "без належного уповноваження органів державної влади України" щодо внутрішньої і зовнішньої політики України з посадовими особами іноземної держави, визнаної Верховною Радою агресором.

"Партія пропонує уповноважити СБУ запобігати та протидіяти таким переговорам, а Нацраді з питань телебачення і радіомовлення — позбавляти ліцензії мовників, які підтримують зрадників інформаційно", - сказано у повідомленні.

Законопроект, який опублікувала партія, розширює статтю 111 "Державна зрада" Кримінального кодексу України.

Покарання за "сепаратні переговори" — позбавлення волі на 13-15 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років.

Також "Голос" пропонує додати до переліку неприпустимих дій заклики до насильницької зміни конституційного ладу України, поширення інформації, що посягає на територіальну цілісність і суверенітет України або виправдовує агресію проти України чи окупацію її території.

Нагадаємо:

  • 10 липня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв зустрівся в Москві з керівництвом української "Опозиційної платформи – За життя", зокрема, кумом російського президента Віктором Медведчуком і його однопартійцями.
  • 22 березня тодішній кандидат у президенти Юрій Бойко та кум президента РФ Віктор Медведчук зустрілись у Москві з прем'єром Росії Дмитром Медведєвим.
  • Після цього Бойко і Медведчук заявили, що будуть продовжувати вести переговори з керівництвом РФ, зокрема, щодо постачання в Україну російського газу.
  • У січні 2015 року Верховна Рада визнала Росію державою-агресором.

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Теми: Росія Вакарчук


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