Вакарчук хочет сажать за "сепаратные переговоры" с Россией
Партия Святослава Вакарчука "Голос" хочет криминализировать "сепаратные переговоры" с представителями государства-агрессора.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии в понедельник.
Сепаратными переговорами в законопроекте называются переговоры от имени Украины "без надлежащего полномочия органов государственной власти Украины" относительно внутренней и внешней политики Украины с должностными лицами иностранного государства, признанного Верховной Радой агрессором.
"Партия предлагает уполномочить СБУ предотвращать и противодействовать таким переговорам, а Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания - лишать лицензии вещателей, которые поддерживают предателей информационно", - говорится в сообщении.
Законопроект, который опубликовала партия, расширяет статью 111 "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины.
Наказание за "сепаратные переговоры" - лишение свободы на 13-15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
Также "Голос" предлагает добавить в перечень недопустимых действий призывы к насильственному изменению конституционного строя Украины, распространение информации, посягающее на территориальную целостность и суверенитет Украины или оправдывает агрессию против Украины или оккупации ее территории.
Напомним:
- 10 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился в Москве с руководством украинского "Оппозиционные платформы - За жизнь", в частности, кумом российского президента Виктором Медведчуком и его однопартийцами.
- 22 марта тогдашний кандидат в президенты Юрий Бойко и кум президента РФ Виктор Медведчук встретились в Москве с премьером России Дмитрием Медведевым.
- После этого Бойко и Медведчук заявили, что будут продолжать вести переговоры с руководством РФ, в частности, поставки в Украину российского газа.
- В января 2015 года Верховная Рада признала Россию государством-агрессором.