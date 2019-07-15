Вакарчук хочет сажать за "сепаратные переговоры" с Россией

Партия Святослава Вакарчука "Голос" хочет криминализировать "сепаратные переговоры" с представителями государства-агрессора.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии в понедельник.

Сепаратными переговорами в законопроекте называются переговоры от имени Украины "без надлежащего полномочия органов государственной власти Украины" относительно внутренней и внешней политики Украины с должностными лицами иностранного государства, признанного Верховной Радой агрессором.

"Партия предлагает уполномочить СБУ предотвращать и противодействовать таким переговорам, а Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания - лишать лицензии вещателей, которые поддерживают предателей информационно", - говорится в сообщении.

Законопроект, который опубликовала партия, расширяет статью 111 "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины.

Наказание за "сепаратные переговоры" - лишение свободы на 13-15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Также "Голос" предлагает добавить в перечень недопустимых действий призывы к насильственному изменению конституционного строя Украины, распространение информации, посягающее на территориальную целостность и суверенитет Украины или оправдывает агрессию против Украины или оккупации ее территории.

Напомним: