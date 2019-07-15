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Вакарчук хочет сажать за "сепаратные переговоры" с Россией

Понедельник, 15 июля 2019, 16:46

Партия Святослава Вакарчука "Голос" хочет криминализировать "сепаратные переговоры" с представителями государства-агрессора.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии в понедельник.

Сепаратными переговорами в законопроекте называются переговоры от имени Украины "без надлежащего полномочия органов государственной власти Украины" относительно внутренней и внешней политики Украины с должностными лицами иностранного государства, признанного Верховной Радой агрессором.

"Партия предлагает уполномочить СБУ предотвращать и противодействовать таким переговорам, а Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания - лишать лицензии вещателей, которые поддерживают предателей информационно", - говорится в сообщении.

Законопроект, который опубликовала партия, расширяет статью 111 "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины.

Наказание за "сепаратные переговоры" - лишение свободы на 13-15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Также "Голос" предлагает добавить в перечень недопустимых действий призывы к насильственному изменению конституционного строя Украины, распространение информации, посягающее на территориальную целостность и суверенитет Украины или оправдывает агрессию против Украины или оккупации ее территории.

Напомним:

  • 10 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился в Москве с руководством украинского "Оппозиционные платформы - За жизнь", в частности, кумом российского президента Виктором Медведчуком и его однопартийцами.
  • 22 марта тогдашний кандидат в президенты Юрий Бойко и кум президента РФ Виктор Медведчук встретились в Москве с премьером России Дмитрием Медведевым.
  • После этого Бойко и Медведчук заявили, что будут продолжать вести переговоры с руководством РФ, в частности, поставки в Украину российского газа.
  • В января 2015 года Верховная Рада признала Россию государством-агрессором.

Темы: РосcияВакарчук
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