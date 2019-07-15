Зеленський розповів про свій кортеж і відреагував на ДТП з автобусом дітей
Президент Володимир Зеленський вважає, що працівники Державної охорони мають понести покарання, якщо їхня вина у вчиненні ДТП в Запорізькій області буде доведена.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Що стосується ДТП у Запорізькій області – це неприпустимо. Якщо працівники УДО, які їхали на мікроавтобусі до Києва, порушили правила й будуть визнані винуватцями ДТП, їх буде притягнуто до відповідальності. І слава богу, що всі залишилися живими", - написав він.
Зеленський також розповів, з чого складається його нинішній кортеж.
"Під час пересування президента дорогами України їде 2 автомобілі: президентський і автомобіль охорони. Іноді буває третій – із супроводжуючими особами, членами команди, охороною. Ці автомобілі зупиняються на всіх світлофорах, стоять у заторах, ніхто не вмикає "мигалок" тощо. Мабуть, тому фейсбук-спільноті так важко вивчити питання. Президент – такий самий учасник руху, як і всі", - написав він.
Щодо затору на Позняках Зеленський нагадав, що тоді відбувався візит прем'єр-міністра Молдови Майї Санду і через це перекривали рух "згідно з дипломатичним протоколом і міжнародними зобов'язаннями України".
Нагадаємо:
- Напередодні у Запорізькій області мікроавтобус Volkswagen Transporter, на якому особовий склад Управління державної охорони повертався з відрядження до місця постійної дислокації у Києві, потрапив у ДТП з колоною автобусів, що перевозили дітей. Серед дітей постраждалих немає.
- Зеленського в авто кортежу не було, він повернувся в столицю літаком.
- Поліція склала адміністративні протоколи на водіїв Управління державної охорони.
- Кримінальна справа за фактом аварії відкриватись не буде через відсутність постраждалих.
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