Зеленський розповів про свій кортеж і відреагував на ДТП з автобусом дітей

Президент Володимир Зеленський вважає, що працівники Державної охорони мають понести покарання, якщо їхня вина у вчиненні ДТП в Запорізькій області буде доведена.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Що стосується ДТП у Запорізькій області – це неприпустимо. Якщо працівники УДО, які їхали на мікроавтобусі до Києва, порушили правила й будуть визнані винуватцями ДТП, їх буде притягнуто до відповідальності. І слава богу, що всі залишилися живими", - написав він.

Зеленський також розповів, з чого складається його нинішній кортеж.

"Під час пересування президента дорогами України їде 2 автомобілі: президентський і автомобіль охорони. Іноді буває третій – із супроводжуючими особами, членами команди, охороною. Ці автомобілі зупиняються на всіх світлофорах, стоять у заторах, ніхто не вмикає "мигалок" тощо. Мабуть, тому фейсбук-спільноті так важко вивчити питання. Президент – такий самий учасник руху, як і всі", - написав він.

Щодо затору на Позняках Зеленський нагадав, що тоді відбувався візит прем'єр-міністра Молдови Майї Санду і через це перекривали рух "згідно з дипломатичним протоколом і міжнародними зобов'язаннями України".

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