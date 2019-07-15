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Зеленский рассказал о своем кортеже и отреагировал на ДТП с автобусом детей

Понедельник, 15 июля 2019, 17:46
Зеленский рассказал о своем кортеже и отреагировал на ДТП с автобусом детей

Президент Владимир Зеленский считает, что работники Государственной охраны должны понести наказание, если их вина в совершении ДТП в Запорожской области будет доказана.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Что касается ДТП в Запорожской области – это недопустимо. Если работники УГО, которые ехали на микроавтобусе в Киев, нарушили правила и будут признаны виновниками ДТП, они будут привлечены к ответственности. И слава богу, что все остались живы", - написал он.

Зеленский также рассказал, из чего состоит его нынешний кортеж.

"Во время передвижения президента дорогами Украины едет 2 автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий – с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает "мигалок" и другие. Видимо, поэтому фейсбук-сообществе долго изучить вопрос. Президент – такой же участник движения, как и все", - написал он.

Относительно затора на Позняках Зеленский напомнил, что в те дни проходил визит премьер-министра Молдовы Майи Санду и поэтому перекрывали движение "согласно дипломатическому протоколу и международными обязательствами Украины".

Напомним:

  • Накануне в Запорожской области микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления государственной охраны возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, попал в ДТП с колонной автобусов, перевозивших детей. Среди детей пострадавших нет.
  • Зелинского в авто кортежа не было, он вернулся в столицу самолетом.
  • Полиция составила административные протоколы на водителей Управления государственной охраны.
  • Уголовное дело по факту аварии открываться не будет из-за отсутствия пострадавших.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийДТПавто
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