Зеленский рассказал о своем кортеже и отреагировал на ДТП с автобусом детей

Президент Владимир Зеленский считает, что работники Государственной охраны должны понести наказание, если их вина в совершении ДТП в Запорожской области будет доказана.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Что касается ДТП в Запорожской области – это недопустимо. Если работники УГО, которые ехали на микроавтобусе в Киев, нарушили правила и будут признаны виновниками ДТП, они будут привлечены к ответственности. И слава богу, что все остались живы", - написал он.

Зеленский также рассказал, из чего состоит его нынешний кортеж.

"Во время передвижения президента дорогами Украины едет 2 автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий – с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает "мигалок" и другие. Видимо, поэтому фейсбук-сообществе долго изучить вопрос. Президент – такой же участник движения, как и все", - написал он.

Относительно затора на Позняках Зеленский напомнил, что в те дни проходил визит премьер-министра Молдовы Майи Санду и поэтому перекрывали движение "согласно дипломатическому протоколу и международными обязательствами Украины".

Напомним: