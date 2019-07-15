Зеленский рассказал о своем кортеже и отреагировал на ДТП с автобусом детей
Президент Владимир Зеленский считает, что работники Государственной охраны должны понести наказание, если их вина в совершении ДТП в Запорожской области будет доказана.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Что касается ДТП в Запорожской области – это недопустимо. Если работники УГО, которые ехали на микроавтобусе в Киев, нарушили правила и будут признаны виновниками ДТП, они будут привлечены к ответственности. И слава богу, что все остались живы", - написал он.
Зеленский также рассказал, из чего состоит его нынешний кортеж.
"Во время передвижения президента дорогами Украины едет 2 автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий – с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает "мигалок" и другие. Видимо, поэтому фейсбук-сообществе долго изучить вопрос. Президент – такой же участник движения, как и все", - написал он.
Относительно затора на Позняках Зеленский напомнил, что в те дни проходил визит премьер-министра Молдовы Майи Санду и поэтому перекрывали движение "согласно дипломатическому протоколу и международными обязательствами Украины".
Напомним:
- Накануне в Запорожской области микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления государственной охраны возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, попал в ДТП с колонной автобусов, перевозивших детей. Среди детей пострадавших нет.
- Зелинского в авто кортежа не было, он вернулся в столицу самолетом.
- Полиция составила административные протоколы на водителей Управления государственной охраны.
- Уголовное дело по факту аварии открываться не будет из-за отсутствия пострадавших.
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