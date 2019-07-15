Демонстранты под Протасовым яром перекрыли полавтострады
Источник: Громадське
В Киеве протестующие против застройки в Протасовом яру частично перекрыли забором проезжую часть.
Детали: Импровизированный забор перекрыл по одной полосе автострады, из-за чего образовался затор.
Водителям давали листовки, в которых объясняли, что с новыми многоэтажками в Протасовом яру пробки станут значительно больше той, которую устроили участники акции.
У Києві знову протестують проти забудови Протасового Яру — активісти частково заблокували дорогу імпровізованим «парканом» pic.twitter.com/i6PDB1BveI— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 15 липня 2019 р.
Что происходило ранее: Протесты против застройки Протасова яра продолжаются с начала мая.
18 июня в Протасовом Яру активисты повалили часть забора и перекрыли доступ к строительной технике.
1 июля собралось около 100 активистов. Глава инициативной группы "Протасов Яр" Роман Ратушный заявил, что активисты теперь борются за весь Протасов Яр, а не только за участок застройки.
История вопроса:
- 2 мая на улице Протасов Яр в Киеве состоялся стихийный митинг против застройки. В тот день представители застройщика срезали несколько деревьев и начали устанавливать бетонные плиты вокруг территории будущего строительства.
- 18 июня в Протасовом Яру активисты повалили часть забора и перекрыли доступ к строительной технике.
- КГГА неоднократно просила застройщика воздержаться от выполнения работ в Протасовом Яру.