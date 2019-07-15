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Демонстранты под Протасовым яром перекрыли полавтострады

Понедельник, 15 июля 2019, 23:35

Источник: Громадське

В Киеве протестующие против застройки в Протасовом яру частично перекрыли забором проезжую часть.

Детали: Импровизированный забор перекрыл по одной полосе автострады, из-за чего образовался затор.

Водителям давали листовки, в которых объясняли, что с новыми многоэтажками в Протасовом яру пробки станут значительно больше той, которую устроили участники акции.

 

Что происходило ранее: Протесты против застройки Протасова яра продолжаются с начала мая.

18 июня в Протасовом Яру активисты повалили часть забора и перекрыли доступ к строительной технике.

1 июля собралось около 100 активистов. Глава инициативной группы "Протасов Яр" Роман Ратушный заявил, что активисты теперь борются за весь Протасов Яр, а не только за участок застройки.

История вопроса:

  • 2 мая на улице Протасов Яр в Киеве состоялся стихийный митинг против застройки. В тот день представители застройщика срезали несколько деревьев и начали устанавливать бетонные плиты вокруг территории будущего строительства.
  • 18 июня в Протасовом Яру активисты повалили часть забора и перекрыли доступ к строительной технике.
  • КГГА неоднократно просила застройщика воздержаться от выполнения работ в Протасовом Яру.
 
 

Темы: акцииавто
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