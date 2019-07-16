На Донбасі внаслідок обстрілу з боку окупантів загинув український військовослужбовець

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Вівторок, 16 липня 2019, 02:37

Від поранень, отриманих під час обстрілу російськими збройними формуваннями в районі Авдіївки, загинув військовослужбовець механізованого батальйону старший солдат Дмитро Лісовол.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

"15 липня, від поранень отриманих під час обстрілу в районі Авдіївки загинув військовослужбовець механізованого батальйону старший солдат Дмитро Лісовол. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого військовослужбовця", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

  • Як повідомляли у прес-центрі ООС, 15 липня від початку доби російсько-окупаційні війська сім разів обстріляли позиції українських підрозділів та поранили двох військовослужбовців.

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Теми: ООС бойові дії


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