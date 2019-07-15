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ООС: диверсія та обстріли біля Водяного, двоє поранених

Понеділок, 15 липня 2019, 19:27

Джерело: Операція об’єднаних сил

Від початку доби російсько-окупаційні війська сім разів обстріляли позиції українських підрозділів та поранили двох військовослужбовців.

Деталі: Серед застосованого бойовиками озброєння – міномети калібру 120 та 82 мм,гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецька зброя.

Найбільше обстрілів – поблизу Водяного.

"Тричі поблизу Водяного: два рази з напрямку Ужівки – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї та з напрямку Пікузи – зі стрілецької зброї", – ідеться у повідомленні.

Під обстрілами двоє бійців отримали поранення.

Що сталося раніше: Вночі близько 02.30 українські військові виявили диверсійно-розвідувальну групу до 4 осіб. Вони рухалися вбік Водяного. Внаслідок бою бойовики відступили.

На місці бойового зіткнення бійці ООС знайшли рештки РПГ-7В та пошкоджений АК-74.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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