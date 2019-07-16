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На Донбассе в результате обстрела со стороны оккупантов погиб украинский военнослужащий

Вторник, 16 июля 2019, 02:37

От ранений, полученных при обстреле российскими вооруженными формированиями в районе Авдеевки, погиб военнослужащий механизированного батальона старший солдат Дмитрий Лисовол.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"15 июля, от ранений полученных во время обстрела в районе Авдеевки погиб военнослужащий механизированного батальона старший солдат Дмитрий Лисовол. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

  • Как сообщали в пресс-центре ООС, 15 июля от начала суток российско-оккупационные войска семь раз обстреляли позиции украинских подразделений и ранили двух военнослужащих.

Темы: ООСбоевые действия
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