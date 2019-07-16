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Війна на сході: 17 обстрілів за добу, один боєць ООС загинув, троє поранені

Вівторок, 16 липня 2019, 07:33

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. З них 6 разів – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- чотири рази поблизу Водяного – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, стрілецької зброї та відбулося бойове зіткнення;
- двічі біля Широкиного – зі стрілецької зброї; 
- неподалік Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; 
- два рази околиці Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- тричі в районі населеного пункту Павлопіль – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- поблизу Красногорівки – з великокаліберного кулемета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 4 рази:

- поблизу Луганського – з великокаліберного кулемета;
- біля Новоолександрівки – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета;
- неподалік Попасної – з міномета калібру 120 мм та автоматичного гранатомета;
- в районі населеного пункту Кримське – зі стрілецької зброї.

В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув та троє отримали поранення. Військові зазначили, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. 

За даними розвідки, 15 липня одного окупанта знищено та одного поранено.

Від початку поточної доби, 16 липня, ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників біля Опитного з мінометів калібру 120 та 82 мм.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні один раз поблизу Кримського з міномета калібру 82 мм, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСбойові дії
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