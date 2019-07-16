Война на востоке: 17 обстрелов за сутки, один боец ООС погиб, трое ранены

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 6 раз - с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- четыре раза вблизи Водяного - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и произошло боестолкновение;

- дважды у Широкиного - из стрелкового оружия;

- неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- два раза окраины Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- трижды в районе населенного пункта Павлополь - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- вблизи Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 4 раза:

- вблизи Луганского - из крупнокалиберного пулемета;

- у Новоалександровки - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

- неподалеку Попасной - из миномета калибра 120 мм и автоматического гранатомета;

- в районе населенного пункта Крымское - из стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб и трое получили ранения. Военные отметили, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям.

По данным разведки, 15 июля один оккупант уничтожен и один ранен.

С начала текущих суток, 16 июля, враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников у Опытного из минометов калибра 120 и 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны один раз вблизи Крымского из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.