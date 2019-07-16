Посол в Італії назвав процес над Марківим результатом російської спецоперації

Посол України в Італії Євген Перелигін заявив, що процес проти нацгвардійця Віталія Марківа був " спецоперацією Росії, організованою в Італії з метою дискредитації українського опору російській агресії".

Про це він заявив порталу Formiche.net, повідомляє "Європейська правда".

"Я переконаний , що весь процес проти Віталія Марківа, а також недавній вердикт присяжних Павії є доказом масштабної російської спецоперації, організованої в Італії з метою дискредитації українського опору російської агресії", - заявив Перелигін.

"Звичайно, для підтвердження цієї версії потрібні незаперечні докази, але якщо суд присяжних руйнує долю і життя людини, захисника нашої Батьківщини, при повній відсутності доказів, то хто може заперечувати мою думку, виходячи з багатьох факторів та ознак, які свідчать про політичний характер процесу проти Віталія Марківа? "- додав посол.

За словами посла, тепер, окрім політичних в’язнів у Росії, в України з’явився політв’язень в Італії.

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