Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол в Італії назвав процес над Марківим результатом російської спецоперації

Вівторок, 16 липня 2019, 09:58

Посол України в Італії Євген Перелигін заявив, що процес проти нацгвардійця Віталія Марківа був " спецоперацією Росії, організованою в Італії з метою дискредитації українського опору російській агресії".

Про це він заявив порталу Formiche.net, повідомляє "Європейська правда".

"Я переконаний , що весь процес проти Віталія Марківа, а також недавній вердикт присяжних Павії є доказом масштабної російської спецоперації, організованої в Італії з метою дискредитації українського опору російської агресії", - заявив Перелигін.

"Звичайно, для підтвердження цієї версії потрібні незаперечні докази, але якщо суд присяжних руйнує долю і життя людини, захисника нашої Батьківщини, при повній відсутності доказів, то хто може заперечувати мою думку, виходячи з багатьох факторів та ознак, які свідчать про політичний характер процесу проти Віталія Марківа? "- додав посол.

За словами посла, тепер, окрім політичних в’язнів у Росії, в України з’явився політв’язень в Італії.

Нагадаємо:

  • Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Нацгвардії імені Кульчицького Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Роккеллі поблизу Слов’янська в травні 2014 року.
  • 12 липня суд італійського міста Павія визнав Марківа винним і засудив його до 24 років ув'язнення.
  • 15 липня представники української громади в США під стінами генерального консульства Італії у Нью-Йорку вимагали звільнення українського нацгвардійця Марківа.
  • Марків має подвійне громадянство України та Італії, тому його судили за італійськими законами.
  • Військовий відкидав обвинувачення і заперечував свою причетність до смерті Рокеллі та його російського перекладача Андрія Миронова, який загинув тоді ж.

"Українська правда" у Threads

Теми: ІталіяДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Італія
Трьох італійців підозрюють у переховуванні тіла батька, аби привласнити його пенсію
Мелоні: Україні потрібно надати реальні гарантії безпеки
Італія заморозила активи російських олігархів на суму 2 млрд євро
Останні новини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
Усі новини...
Реклама: