Посол в Італії назвав процес над Марківим результатом російської спецоперації

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Вівторок, 16 липня 2019, 09:58

Посол України в Італії Євген Перелигін заявив, що процес проти нацгвардійця Віталія Марківа був " спецоперацією Росії, організованою в Італії з метою дискредитації українського опору російській агресії".

Про це він заявив порталу Formiche.net, повідомляє "Європейська правда".

"Я переконаний , що весь процес проти Віталія Марківа, а також недавній вердикт присяжних Павії є доказом масштабної російської спецоперації, організованої в Італії з метою дискредитації українського опору російської агресії", - заявив Перелигін.

"Звичайно, для підтвердження цієї версії потрібні незаперечні докази, але якщо суд присяжних руйнує долю і життя людини, захисника нашої Батьківщини, при повній відсутності доказів, то хто може заперечувати мою думку, виходячи з багатьох факторів та ознак, які свідчать про політичний характер процесу проти Віталія Марківа? "- додав посол.

За словами посла, тепер, окрім політичних в’язнів у Росії, в України з’явився політв’язень в Італії.

Нагадаємо:

  • Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Нацгвардії імені Кульчицького Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Роккеллі поблизу Слов’янська в травні 2014 року.
  • 12 липня суд італійського міста Павія визнав Марківа винним і засудив його до 24 років ув'язнення.
  • 15 липня представники української громади в США під стінами генерального консульства Італії у Нью-Йорку вимагали звільнення українського нацгвардійця Марківа.
  • Марків має подвійне громадянство України та Італії, тому його судили за італійськими законами.
  • Військовий відкидав обвинувачення і заперечував свою причетність до смерті Рокеллі та його російського перекладача Андрія Миронова, який загинув тоді ж.

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Теми: Італія Донбас


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