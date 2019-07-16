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Посол в Италии назвал процесс над Маркивым результатом российской спецоперации

Вторник, 16 июля 2019, 09:58

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин заявил, что процесс против нацгвардийца Виталия Маркива был "спецоперацией России, организованной в Италии с целью дискредитации украинского сопротивления российской агрессии".

Об этом он заявил порталу Formiche.net, сообщает "Европейская правда".

"Я убежден , что весь процесс против Виталия Маркива, а также недавний вердикт присяжных Павии является доказательством масштабной российской спецоперации, организованной в Италии с целью дискредитации украинского сопротивления российской агрессии", - заявил Перелыгин.

"Конечно, для подтверждения этой версии нужны неоспоримые доказательства, но если суд присяжных разрушает судьбу и жизнь человека, защитника нашей Родины, при полном отсутствии доказательств, то кто может оспаривать мое мнение, исходя из многих факторов и признаков, которые свидетельствуют о политическом характере процесса против Виталия Маркива? "- добавил посол.

По словам посла, теперь, кроме политических заключенных в России, в Украине появился политзаключенный в Италии.

Напомним:

  • Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли близ Славянска в мае 2014 года.
  • 12 июля суд итальянского города Павия признал Маркива виновным и приговорил к 24 годам заключения.
  • 15 июля представители украинской общины в США под стенами генерального консульства Италии в Нью-Йорке требовали освобождения украинского нацгвардейца Маркива.
  • Маркив имеет двойное гражданство Украины и Италии, поэтому его судили по итальянским законам.
  • Военный отвергал обвинения и отрицал свою причастность к смерти Рокелли и его российского переводчика Андрея Миронова, который погиб тогда же.

Темы: ИталияДонбасс
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