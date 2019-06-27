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Офіс президента: Богдан "руйнує стереотипи" і готовий мінятися з Шефіром

Четвер, 27 червня 2019, 10:13

Керівник Офісу президента Андрій Богдан заявляє, що руйнує стереотипи, які існували щодо голови Адміністрації президента.

Про це член команди Володимира Зеленського у екс-юрист Ігоря Коломойського розповів в інтерв’ю телеканалу "1+1", співвласником якого є олігарх.

"Я намагаюсь руйнувати стереотипи. Глава Адміністрації не ходить просто так в ресторан. Я можу відвідати кіно, нічний клуб", – сказав Богдан.

На запитання, чи може він полаятися на роботі, керівник Офісу президента відповів: "Так, постійно. Я дуже жорстка людина".

А на запитання, чи має протистояння з командою Володимира Зеленського, зокрема, з людьми з "95 кварталу", віджартувався:

"У мене є жорстке протистояння. Я просто вимагаю, вимагаю від них, аби на сцені 95 кварталу були жарти не тільки з нинішнього  президента, а з його голови адміністрації. Я вважаю, що мене і мою діяльність не заслужено обходять увагою".

Так само і на запитання, чи є протистояння між ним та першим заступником Сергієм Шефіром, відповів зі сміхом: "Страшне протистояння. Він весь час забирає мій салат…  Коли ми обідаємо, в першу чергу він з’їдає мій салат".

Богдан не вважає це помстою за те, що Шефір не став головою Адміністрації президента (тепер – Офісу президента): "Ні, я йому постійно пропоную, що ми можемо помінятися".

"Він завжди казав "ні", але останній раз погодився. Так що, можливо, у зв'язку з реорганізацією це буде Офіс президента, а не Адміністрація президента. Можливо, ми поміняємося місцями. Можливо, я буду першим помічником. Є такий план. А Сергій Шефір може стати головою Офісу президента", – сказав Богдан.

Він також розповів, що займає на Банкові колишній кабінет президента, а кабінет Зеленського розташований на четвертому поверсі.

"Ви знаєте, що це кабінет, де Леоніда Даниловича Кучму нібито записував майор Мельниченко. Оце в кутку. Диван. Під яким стояв магнітофон бобінний. Це завжди був кабінет президента України. У зв’язку з цим касетним скандалом президент Кучма переїхав на четвертий поверх"? – пояснив Богдан

"А цей кабінет залишився для голови АП. І тут сидів і Льовочкін, і Клюєв, Балога", – додав він.

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 Екскурсія Адміністрацією президента: кабінет Зеленського, безкінечні коридори та буфет

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський реорганізував Адміністрацію президента на Офіс президента, скоротивши кількість працівників.
  • Він також хоче переїхати з Банкової – можливо, для початку, в "Український дім" на Європейській площі.
  • А на Банковій пропонують влаштувати музей – і Національний художній музей України не проти.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: БогданОфіс президентаЗеленський
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