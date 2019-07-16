"Голос" може не потрапити у Раду, "Батьківщина" близька до вильоту – рейтинг КМІС

Рейтинг партії "Слуга народу" перед виборами до парламенту росте і вже перевищує 50%, у той час, як у інших політсил кількість прихильників зменшується.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 3 по 13 липня.

Так, за партію "Слуга народу" готові проголосувати 52,3% опитаних українців ,які визначилися з вибором.

За партію "Опозиційна платформа – "За Життя" - 10,3%, за партію "Європейська Солідарність" - 7,9%, за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" - 5,8%, за партію "Сила і Честь" - 5,1%.

Разом з тим повідомляється, що партія "Голос" близька до проходу до парламенту, за неї готові проголосувати 4% респондентів.

Крім того за партію "Опозиційний блок" - проголосували б 3%, за партію "Громадянська позиція" - 2,5%, за Радикальну партію Олега Ляшка - 2,4%, за "Партію Шарія" - 1,5%, за партію "Свобода" - 1,5%, за "Українську стратегію Гройсмана" - 1,3%.

За інші партії загалом проголосували 2,4%.

таблиця КМІС

Повідомляється, що методом особистого інтерв'ю було опитано 2004 респонденти, що мешкають у 125 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

У КМІС зазначили, що на потрапляння партії до Ради впливає також і похибка.

"По-перше, важливо брати до уваги похибку. Якщо партія набирає 5% — це не означає, що вона проходить. Тому насправді говорити, що хтось проходить чи не проходить складно. Вони (партії "Голос" та "Сила і честь" на межі проходження в парламент)", — цитує Громадське заступника виконавчого директора КМІС Антона Грушецького.

Він додав, що аудиторія, серед якої проводили опитування, не включає військовослужбовців, людей, які проходять лікування, ув’язнених та низку інших категорій.

За його словами, у партій "Сила і честь", "Голос", "Європейська Солідарність" та "Слуга народу" не кристалізовані електорати й вони доволі перетинаються, тобто виборці кожної з цих партій мають запасний варіант серед партій конкурентів.

Заступник виконавчого директора КМІС наголосив, що також на вибір людей нині суттєво впливають медіаприводи.

"Тому з урахуванням похибки та цих факторів показники можуть бути нижчі або вищі. Усе вирішуватиметься зараз, упродовж останнього тижня", — підсумував Грушецький.

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