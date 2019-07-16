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У Зеленського хочуть позачергового засідання Ради до виборів

Вівторок, 16 липня 2019, 11:03
У Зеленського хочуть позачергового засідання Ради до виборів

Джерело: заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка на форумі "Встановлення справедливості – порядок денний для майбутнього парламенту".

Команда президента Володимира Зеленського закликає Верховну Раду 8 скликання позачергово зібратися 18 липня й ухвалити закони, які дозволять працювати Вищому антикорупційному суду.

Пряма мова: "В сенсі антикорупційної реформи ми з 2014 року зробили непоганий прогрес. Ми маємо непогане законодавство, ми маємо інституції, які вижили, незважаючи на те, що їх 2 роки намагалися вбити, і ми маємо кількість експертів у сфері антикорупції, яка суттєво зросла з 2014 року. І людський капітал – одна з найбільших перемог за останні 5 років.

Що ми плануємо зараз? Ми плануємо вже на четвер скликати позачергову сесію парламенту. Ми будемо вимагати від парламенту прийняти законодавство, яке дасть працювати ефективно Вищому антикорупційному суду, будемо вимагати від парламенту прийняти закон про незаконне збагачення, і буде ще декілька ініціатив, які ми будемо вимагати прийняти ще в цього складу парламенту.

Очевидно, що в людей в головах уже вибори, але вони повинні виконати свій обов’язок до кінця – перед країною, не перед нами.

Деталі: Рябошапка розповів, що команда президента чекає від нового парламенту перегляду законодавства щодо запобігання корупції, щодо декларацій, щодо "правок Лозового", які перешкоджають розслідуванню кримінальних справ.

Нагадаємо:

  • Голова Верховної Ради Андрій Парубій 12 липня закрив пленарні засідання 10-ї сесії парламенту 8 скликання.
  • До 19 липня народні депутати працюють у комітетах, комісіях і фракціях.
  • 21 липня відбудуться дострокові парламентські вибори.

Олена Рощенко, УП, оновлено

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаОфіс президентаЗеленськийАнтикорупційний судзаконодавство
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