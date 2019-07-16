Команда Зеленського чекає від нової Ради змін щодо декларацій і правок Лозового

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Вівторок, 16 липня 2019, 13:11

Джерело: Заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка на форумі "Встановлення справедливості – порядок денний для майбутнього парламенту".

Команда президента Володимира Зеленського очікує, що нова Верховна Рада перегляне антикорупційне законодавство та дасть раду "поправкам Лозового".

Пряма мова: "Що ми хочемо від нового парламенту? Ми хочемо переглянути законодавство, що стосується запобігання корупції, новий закон, який стосується декларацій, зокрема, корупції у політичному секторі. Новий парламент повинен прийняти ці закони.

Ми хочемо переглянути Кримінальне процесуальне законодавство. Було прийнято багато правок до КПК, в тому числі так звані "правки Лозового", які дуже перешкоджають ефективному здійсненню кримінальних справ.

Крім того, ми хочемо від нового парламенту, насправді, судової реформи – справжньої".

Деталі:  Рябошапка звинуватив попереднього президента Петра Порошенка у тому, що "блискучі реформи" залишили суди, прокуратуру й Службу безпеки України майже на тому ж рівні, що був у 2014 році.

За його словами, потрібно "інвестувати в людей" і в міцність інституцій.

Команда президента хоче, щоб ще Верховна Рада 8 скликання на позачерговій сесії 18 липня ухвалила новий закон про незаконне збагачення, закони, необхідні для роботи Вищого антикорупційного суду, та ще декілька ініціатив.

Нагадаємо:

  • 3 жовтня 2017 року Верховна Рада ухвалила  законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу, з поправками депутата від "Радикальної партії" Андрія Лозового.
  • Ці правки передбачають те, що всі процесуальні рішення, які тою чи іншою мірою обмежують права громадян, мають погоджувати у процесуального керівника і у слідчого судді, який ці клопотання розглядає. Крім того, правки зменшують строки розслідування до 3 чи 6 місяців.
  • Деякі депутати й юристи заявляли, що поправки Лозового дозволять уникнути покарання колишнім членам колишньої "Партії регіонів".
  • 21 липня 2019 року відбудуться дострокові парламентські вибори. Повноваження народних депутатів України починаються з моменту складення присяги.

Олена Рощенко, УП

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Теми: Офіс президента Зеленський Верховна Рада Лозовой декларації


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