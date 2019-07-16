Команда Зеленського чекає від нової Ради змін щодо декларацій і правок Лозового

Джерело: Заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка на форумі "Встановлення справедливості – порядок денний для майбутнього парламенту".

Команда президента Володимира Зеленського очікує, що нова Верховна Рада перегляне антикорупційне законодавство та дасть раду "поправкам Лозового".

Пряма мова: "Що ми хочемо від нового парламенту? Ми хочемо переглянути законодавство, що стосується запобігання корупції, новий закон, який стосується декларацій, зокрема, корупції у політичному секторі. Новий парламент повинен прийняти ці закони.

Ми хочемо переглянути Кримінальне процесуальне законодавство. Було прийнято багато правок до КПК, в тому числі так звані "правки Лозового", які дуже перешкоджають ефективному здійсненню кримінальних справ.

Крім того, ми хочемо від нового парламенту, насправді, судової реформи – справжньої".

Деталі: Рябошапка звинуватив попереднього президента Петра Порошенка у тому, що "блискучі реформи" залишили суди, прокуратуру й Службу безпеки України майже на тому ж рівні, що був у 2014 році.

За його словами, потрібно "інвестувати в людей" і в міцність інституцій.

Команда президента хоче, щоб ще Верховна Рада 8 скликання на позачерговій сесії 18 липня ухвалила новий закон про незаконне збагачення, закони, необхідні для роботи Вищого антикорупційного суду, та ще декілька ініціатив.

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