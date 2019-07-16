Команда Зеленського чекає від нової Ради змін щодо декларацій і правок Лозового
Джерело: Заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка на форумі "Встановлення справедливості – порядок денний для майбутнього парламенту".
Команда президента Володимира Зеленського очікує, що нова Верховна Рада перегляне антикорупційне законодавство та дасть раду "поправкам Лозового".
Пряма мова: "Що ми хочемо від нового парламенту? Ми хочемо переглянути законодавство, що стосується запобігання корупції, новий закон, який стосується декларацій, зокрема, корупції у політичному секторі. Новий парламент повинен прийняти ці закони.
Ми хочемо переглянути Кримінальне процесуальне законодавство. Було прийнято багато правок до КПК, в тому числі так звані "правки Лозового", які дуже перешкоджають ефективному здійсненню кримінальних справ.
Крім того, ми хочемо від нового парламенту, насправді, судової реформи – справжньої".
Деталі: Рябошапка звинуватив попереднього президента Петра Порошенка у тому, що "блискучі реформи" залишили суди, прокуратуру й Службу безпеки України майже на тому ж рівні, що був у 2014 році.
За його словами, потрібно "інвестувати в людей" і в міцність інституцій.
Команда президента хоче, щоб ще Верховна Рада 8 скликання на позачерговій сесії 18 липня ухвалила новий закон про незаконне збагачення, закони, необхідні для роботи Вищого антикорупційного суду, та ще декілька ініціатив.
Нагадаємо:
- 3 жовтня 2017 року Верховна Рада ухвалила законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу, з поправками депутата від "Радикальної партії" Андрія Лозового.
- Ці правки передбачають те, що всі процесуальні рішення, які тою чи іншою мірою обмежують права громадян, мають погоджувати у процесуального керівника і у слідчого судді, який ці клопотання розглядає. Крім того, правки зменшують строки розслідування до 3 чи 6 місяців.
- Деякі депутати й юристи заявляли, що поправки Лозового дозволять уникнути покарання колишнім членам колишньої "Партії регіонів".
- 21 липня 2019 року відбудуться дострокові парламентські вибори. Повноваження народних депутатів України починаються з моменту складення присяги.