Источник: заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка на форуме "Установления справедливости – повестка дня для будущего парламента".

Команда президента Владимира Зеленского призывает Верховную Раду 8 созыва вне очереди собраться 18 июля и принять законы, которые позволят работать Высшему антикоррупционному суду.

Прямая речь: "В смысле антикоррупционной реформы мы с 2014 года сделали неплохой прогресс. Мы имеем неплохое законодательство, мы имеем институции, которые выжили, несмотря на то, что их 2 года пытались убить, и мы имеем количество экспертов в сфере антикоррупции, которое существенно возросло с 2014 года. И человеческий капитал – одна из крупнейших побед за последние 5 лет

Что мы планируем сейчас? Мы планируем уже в четверг созвать внеочередную сессию парламента. Мы будем требовать от парламента принять законодательство, которое даст работать эффективно Высшему антикоррупционному суду, будем требовать от парламента принять закон о незаконном обогащении, и будет еще несколько инициатив, которые мы будем требовать принять еще у этого состава парламента

Очевидно, что у людей в головах уже выборы, но они должны выполнить свой долг до конца – перед страной, не перед нами.

Детали: Рябошапка рассказал, что команда президента ждет от нового парламента пересмотра законодательства по предотвращению коррупции, по декларациям, по "поправкам Лозового", которые препятствуют расследованию уголовных дел.

Напомним: