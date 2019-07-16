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У Зеленского хотят внеочередного заседания Рады до выборов

Вторник, 16 июля 2019, 11:03
У Зеленского хотят внеочередного заседания Рады до выборов

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка на форуме "Установления справедливости – повестка дня для будущего парламента".

Команда президента Владимира Зеленского призывает Верховную Раду 8 созыва вне очереди собраться 18 июля и принять законы, которые позволят работать Высшему антикоррупционному суду.

Прямая речь: "В смысле антикоррупционной реформы мы с 2014 года сделали неплохой прогресс. Мы имеем неплохое законодательство, мы имеем институции, которые выжили, несмотря на то, что их 2 года пытались убить, и мы имеем количество экспертов в сфере антикоррупции, которое существенно возросло с 2014 года. И человеческий капитал – одна из крупнейших побед за последние 5 лет

Что мы планируем сейчас? Мы планируем уже в четверг созвать внеочередную сессию парламента. Мы будем требовать от парламента принять законодательство, которое даст работать эффективно Высшему антикоррупционному суду, будем требовать от парламента принять закон о незаконном обогащении, и будет еще несколько инициатив, которые мы будем требовать принять еще у этого состава парламента

Очевидно, что у людей в головах уже выборы, но они должны выполнить свой долг до конца – перед страной, не перед нами.

Детали: Рябошапка рассказал, что команда президента ждет от нового парламента пересмотра законодательства по предотвращению коррупции, по декларациям, по "поправкам Лозового", которые препятствуют расследованию уголовных дел.

Напомним:

  • Глава Верховной Рады Андрей Парубий 12 июля закрыл пленарные заседания 10-й сессии парламента 8 созыва.
  • До 19 июля народные депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях.
  • 21 июля состоятся досрочные парламентские выборы.

Алена Рощенко, УП, обновлено
Темы: Верховная РадаОфис президентаЗеленскийАнтикоррупционный судзаконодательство
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