Парі з Зеленським: мер Дніпра опублікував продовження "кіна" про міст

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що через парі із президентом Володимиром Зеленським повністю перекриває Центральний міст Дніпра на ремонт до 14 вересня.

Про це він написав у Facebook.

"Міст закривається повністю до 14 вересня в 00-00 годин з 17 на 18 липня. Ви ж всі, включаючи Володимира Олександровича (Зеленського – ред.), хотіли швидше, правда? Доведеться тепер потерпіти", - написав Філатов.

Мер міста також повідомив, що міст найдовший в Україні за протяжністю над водою і його не ремонтувати 50 років.

За словами Філатова, міст взагалі міг обвалитися разом з людьми і автомобілями.

Мер також додав, що місто самостійно покриє витрати на ремонт, але згідно з проектом його потрібно ремонтувати 24 місяці, а в Філатова є на це менше двох місяців.

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