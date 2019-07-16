Пари с Зеленским: мэр Днепра опубликовал продолжение "кино" про мост
Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что из-за пари с президентом Владимиром Зеленским полностью перекрывает Центральный мост Днепра на ремонт до 14 сентября.
Об этом он написал в Facebook.
"Мост закрывается полностью до 14 сентября в 00-00 часов с 17 на 18 июля. Вы же все, включая Владимира Александровича (Зеленского - ред.), хотели быстрее, правда? Придется теперь потерпеть", - написал Филатов.
Мэр города также сообщил, что мост самый длинный в Украине по протяженности над водой и его не ремонтировали 50 лет.
По словам Филатова, мост вообще мог обвалиться вместе с людьми и автомобилями.
Мэр также добавил, что город самостоятельно покроет расходы на ремонт, но согласно проекту его нужно ремонтировать 24 месяца, а в Филатова есть на это меньше двух месяцев.
Напомним:
- Президент Владимир Зеленский и мэр Днепра Борис Филатов договорились, что городской голова подаст в отставку, если Центральный мост не отремонтируют до 14 сентября.
- Филатов сказал, что он "азартный и одновременно медийный человек", поэтому если граждане хотели кино, то получат его.
- Центральный мост, или Новый мост (автодорожный мост №2), который соединяет правый и левый берег Днепра, был открыт в 1966 году. Его капитальный ремонт был начат в 2017 году.