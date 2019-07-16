Пари с Зеленским: мэр Днепра опубликовал продолжение "кино" про мост

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что из-за пари с президентом Владимиром Зеленским полностью перекрывает Центральный мост Днепра на ремонт до 14 сентября.

Об этом он написал в Facebook.

"Мост закрывается полностью до 14 сентября в 00-00 часов с 17 на 18 июля. Вы же все, включая Владимира Александровича (Зеленского - ред.), хотели быстрее, правда? Придется теперь потерпеть", - написал Филатов.

Мэр города также сообщил, что мост самый длинный в Украине по протяженности над водой и его не ремонтировали 50 лет.

По словам Филатова, мост вообще мог обвалиться вместе с людьми и автомобилями.

Мэр также добавил, что город самостоятельно покроет расходы на ремонт, но согласно проекту его нужно ремонтировать 24 месяца, а в Филатова есть на это меньше двух месяцев.

Напомним: