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У президента рассказали, каких послов увольняют и почему

Вторник, 16 июля 2019, 12:56

География уволенных 12 послов очень широкая.

Об этом во время брифинга во вторник сообщил внешнеполитический советник президента Вадим Пристайко.

"12 послов всех регионов мира. Мы не специально брали по одному послу из регионов. Так сложилось. На самом деле, очень широкая география представлена ​​– и в Африке, и в Азии, и в Европе тоже", - сказал он.

Пристайко рассказал, что большинство из освобожденных от обязанностей послов находятся в должности значительно больший срок, чем "традиционный для украинской дипломатии 4-5 лет".

"Некоторые послы пересидели вдвое больше. Некоторые были назначены не что  прежним, а даже несколько ротаций президентом ранее. В подавляющем большинстве происходит процесс ротации, плановое замещение руководителей глав дипломатических иностранных миссий", - сказал он, добавив, что послы уже предупреждены о ротации.

Напомним:

  • Недавно президент Владимир Зеленский внес в парламент представление на назначение главой МИД Украины своего нынешнего внешнеполитического советника Вадима Пристайко.
  • Однако Верховная Рада не смогла уволить министра иностранных дел Павла Климкина и не назначила Пристайко.
  • 15 июля Офис Зеленского сообщил, что начал обновление дипломатического корпуса с замены 12 послов.
  • Среди освобожденных послов также посол США Валерий Чалый.

"Украинская правда" в Threads

Темы: международные отношенияпрезидентЗеленский
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