У президента рассказали, каких послов увольняют и почему

География уволенных 12 послов очень широкая.

Об этом во время брифинга во вторник сообщил внешнеполитический советник президента Вадим Пристайко.

"12 послов всех регионов мира. Мы не специально брали по одному послу из регионов. Так сложилось. На самом деле, очень широкая география представлена ​​– и в Африке, и в Азии, и в Европе тоже", - сказал он.

Пристайко рассказал, что большинство из освобожденных от обязанностей послов находятся в должности значительно больший срок, чем "традиционный для украинской дипломатии 4-5 лет".

"Некоторые послы пересидели вдвое больше. Некоторые были назначены не что прежним, а даже несколько ротаций президентом ранее. В подавляющем большинстве происходит процесс ротации, плановое замещение руководителей глав дипломатических иностранных миссий", - сказал он, добавив, что послы уже предупреждены о ротации.

Напомним: