У президента рассказали, каких послов увольняют и почему

1316 просмотров
Вторник, 16 июля 2019, 12:56

География уволенных 12 послов очень широкая.

Об этом во время брифинга во вторник сообщил внешнеполитический советник президента Вадим Пристайко.

"12 послов всех регионов мира. Мы не специально брали по одному послу из регионов. Так сложилось. На самом деле, очень широкая география представлена ​​– и в Африке, и в Азии, и в Европе тоже", - сказал он.

Пристайко рассказал, что большинство из освобожденных от обязанностей послов находятся в должности значительно больший срок, чем "традиционный для украинской дипломатии 4-5 лет".

"Некоторые послы пересидели вдвое больше. Некоторые были назначены не что  прежним, а даже несколько ротаций президентом ранее. В подавляющем большинстве происходит процесс ротации, плановое замещение руководителей глав дипломатических иностранных миссий", - сказал он, добавив, что послы уже предупреждены о ротации.

Напомним:

  • Недавно президент Владимир Зеленский внес в парламент представление на назначение главой МИД Украины своего нынешнего внешнеполитического советника Вадима Пристайко.
  • Однако Верховная Рада не смогла уволить министра иностранных дел Павла Климкина и не назначила Пристайко.
  • 15 июля Офис Зеленского сообщил, что начал обновление дипломатического корпуса с замены 12 послов.
  • Среди освобожденных послов также посол США Валерий Чалый.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: международные отношения президент Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
ЕС официально назвал нового посла в Украине 9 июля 2019, 17:44
Встречу Гройсмана с Могерини отменили 8 июля 2019, 10:49
В Грузии канал приостановил вещание после оскорблений и мата в адрес Путина в эфире 8 июля 2019, 08:50
Все новости
Главные новости
У Зеленского хотят внеочередного заседания Верховной Рады
"Голос” может не попасть в Раду, "Батькивщина" близка к вылету – рейтинг КМИС
Окружение Зеленского держит его в "футляре" – источник
У Зеленского подумывают о еще одних досрочных выборах
Все новости
история

Предвыборные листовки 1999 года

Фото

Украинские собаки-спасатели вошли в 100 лучших в мире

здоровье

7 путей сократить количество спиртного в своей жизни

Поиск по сайту
Архив
Весь архів