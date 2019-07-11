Рада вдруге провалила звільнення Клімкіна

Верховна Рада вдруге не змогла звільнити міністра закордонних справ Павла Клімкіна і не призначила на цю посаду зовнішньополітичного радника президента Вадима Пристайка.

Звільнення Клімкіна підтримали всього 160 голосами з 226 необхідних.

Проти проголосував лише нардеп "БПП" Володимир Ар'єв - глава української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

Голова комітету ВР у закордонних справах Ганна Гопко висловила сподівання, що Пристайко на посаді міністра не буде затягувати із призначенням заступників та ініціює ротацію послів.

Під час обговорення нардепів здивувало, чому Клімкін хоче покинути відомство за кілька місяців до зміни уряду і не залишається на для того, щоб передати справи своєму наступнику.

Кожна з фракцій підтримала рішення частково: "БПП" - 39 голосів (з 127 нардепів), "Народний фронт" - 33 з 79, позафракційні - 29 з 68, "Опозиційний блок" - 16 з 39, "Самопоміч" - 15 з 25, партія "Відродження" - 4 з 25, ВО "Батьківщина" - 11 з 21, радикальна партія Олега Ляшка - 13 з 21, "Воля народу" - 0 з 17.

На засіданні був присутній Пристайко, Клімкіна не було.

На засіданні не обійшлося і без жартів. Зокрема, представнику президента у ВР Руслану Стефанчуку рекомендували порадити Володимиру Зеленському ознайомитися з практикою ЄСПЛ, щодо теми люстрації відносно виборних посад, щоб потім не довелося червоніти на міжнародній арені.

Перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко відреагувала на ремарку так: "Просто, мабуть, у Вас погано з почуттям гумору. Я думаю, що то був жарт, бачите, всі обіцянки, виявилося, що це був жарт нового президента і про тарифи, і про хорошого міністра Клімкіна".

Викликаючи до трибуни нардепа Оксану Юринець, Геращенко сказала: "Будь ласка, Оксані Юринець не вимикайте мікрофон, вона ще не люстрована".

Таким чином Геращенко, яка планує пройти до наступного парламенту за списком "Європейської солідарності", відреагувала на пропозицію Зеленського внести у перелік посад, які підпадають під люстрацію, всіх представників влади, які керували країною з 2014 по 2019 роки.

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