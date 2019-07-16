Поліція розповіла про злочинні "ноу-хау" виборчої кампанії

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Вівторок, 16 липня 2019, 13:16

Джерело: Національна поліція

Під час позачергових виборів правоохоронці зіткнулися з новими проявами щодо порушень виборчого законодавства: використання кандидатами в депутати брендів інших політичних партій, нові форми підкупу виборців.

Пряма мова заступника начальника Головного слідчого управління Нацполіції Максима Цуцкірідзе: "Зловмисники використовують "нововведення". Зокрема, поліцейські встановили факти підкупу виборців з використанням квитків на різні розважальні заходи, а також "подарункові" сертифікати для придбання техніки".

Деталі: Слідчі підрозділи Нацполіції розпочали 217 кримінальних проваджень, пов’язаних із виборчим процесом, майже 80 відсотків із них – за фактами підкупу виборців. За фактами використання чужих партійних брендів Нацполіція викликала на допит 97 осіб. Відповідні листи щодо дій фігурантів направлені до Центральної виборчої комісії.  

Чому це важливо: МВС брало на себе зобов’язання провести позачергові парламентські вибори на найвищому рівні.

Що відбулося раніше: Поліцейські перейшли на посилений режим служби з 15 по 28 липня.

Історія питання: 

  • Позачергові вибори до парламенту відбудуться 21 липня. Чергові мали відбутися 27 жовтня.
  • Приводом для дострокових виборів стала формальна відсутність коаліції. Основною ж причиною перевиборів у команді нового президента Володимира Зеленського називали запит суспільства на зміни.

Валентина Романенко, УП

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Теми: вибори поліція


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