Аваков заявив, що балотуватися не буде і гарантує чесні вибори

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що не буде балотуватися на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня.

Про це він написав на своїх сторінках у соцмережах.

"Для того, щоб гарантувати рівновіддаленість та неупередженість системи МВС на парламентських виборах, я прийняв рішення не брати політичної участі у цій виборчій кампанії і не балотуватися в народні депутати України", – пише міністр.

Аваков запевнив, що як міністр, "чесно виконає свої обов’язки з координації діяльності Національної поліції, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Прикордонної та Міграційної служби із забезпечення виборчого процесу на позачергових парламентських виборах".

"У нас достатньо сил, засобів та досвіду провести парламентські вибори на найвищому рівні", – наголосив міністр.

Аваков повідомив, що робоча група МВС відновила свою діяльність в тісній співпраці з партнерами: Центральною виборчою комісією та Громадянською мережею "ОПОРА".

"Закликаю усіх кандидатів вести виборчу кампанію у суворій відповідності до Закону, не застосовувати сумнівні та протизаконні схеми і співробітничати з МВС в частині забезпечення громадської безпеки", – сказав міністр.

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