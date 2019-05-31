Аваков заявив, що балотуватися не буде і гарантує чесні вибори

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П'ятниця, 31 травня 2019, 11:26
Андрій Гудзенко, LIGA.net

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що не буде балотуватися на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня.

Про це він написав на своїх сторінках у соцмережах.

"Для того, щоб гарантувати рівновіддаленість та неупередженість системи МВС на парламентських виборах, я прийняв рішення не брати політичної участі у цій виборчій кампанії і не балотуватися в народні депутати України", – пише міністр.

Аваков запевнив, що як міністр, "чесно виконає свої обов’язки з координації діяльності Національної поліції, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Прикордонної та Міграційної служби із забезпечення виборчого процесу на позачергових парламентських виборах".

"У нас достатньо сил, засобів та досвіду провести парламентські вибори на найвищому рівні", – наголосив міністр.

Аваков повідомив, що робоча група МВС відновила свою діяльність в тісній співпраці з партнерами: Центральною виборчою комісією та Громадянською мережею "ОПОРА".

"Закликаю усіх кандидатів вести виборчу кампанію у суворій відповідності до Закону, не застосовувати сумнівні та протизаконні схеми і співробітничати з МВС в частині забезпечення громадської безпеки", – сказав міністр.

Нагадаємо:

  • Раніше олігарх Ігор Коломойський, якого вважають покровителем чинного президента Володимира Зеленського в інтерв'ю "Українській правді" називав главу МВС Арсена Авакова "гарантом", натякнувши на порядок під час виборів
  • Олігарх висловив думку, що Аваков залишиться на посаді міністра внутрішніх справ при президенті Зеленському.
  • На запитання, чи може Аваков піти на парламентські вибори, Коломойський висловив сумнів. "З ким Авакову йти? Гройсман незрозуміло, що там за партія, братська могила", – сказав бізнесмен.

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Теми: Аваков вибори Верховна Рада


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