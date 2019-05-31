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Аваков заявив, що балотуватися не буде і гарантує чесні вибори

П'ятниця, 31 травня 2019, 11:26
Аваков заявив, що балотуватися не буде і гарантує чесні вибори
Андрій Гудзенко, LIGA.net

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що не буде балотуватися на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня.

Про це він написав на своїх сторінках у соцмережах.

"Для того, щоб гарантувати рівновіддаленість та неупередженість системи МВС на парламентських виборах, я прийняв рішення не брати політичної участі у цій виборчій кампанії і не балотуватися в народні депутати України", – пише міністр.

Аваков запевнив, що як міністр, "чесно виконає свої обов’язки з координації діяльності Національної поліції, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Прикордонної та Міграційної служби із забезпечення виборчого процесу на позачергових парламентських виборах".

"У нас достатньо сил, засобів та досвіду провести парламентські вибори на найвищому рівні", – наголосив міністр.

Аваков повідомив, що робоча група МВС відновила свою діяльність в тісній співпраці з партнерами: Центральною виборчою комісією та Громадянською мережею "ОПОРА".

"Закликаю усіх кандидатів вести виборчу кампанію у суворій відповідності до Закону, не застосовувати сумнівні та протизаконні схеми і співробітничати з МВС в частині забезпечення громадської безпеки", – сказав міністр.

Нагадаємо:

  • Раніше олігарх Ігор Коломойський, якого вважають покровителем чинного президента Володимира Зеленського в інтерв'ю "Українській правді" називав главу МВС Арсена Авакова "гарантом", натякнувши на порядок під час виборів
  • Олігарх висловив думку, що Аваков залишиться на посаді міністра внутрішніх справ при президенті Зеленському.
  • На запитання, чи може Аваков піти на парламентські вибори, Коломойський висловив сумнів. "З ким Авакову йти? Гройсман незрозуміло, що там за партія, братська могила", – сказав бізнесмен.

"Українська правда" у Threads

Теми: АваковвибориВерховна Рада
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