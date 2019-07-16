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Полиция рассказала о преступных "ноу-хау" избирательной кампании

Вторник, 16 июля 2019, 13:16

Источник: Национальная полиция

Во время внеочередных выборов правоохранители столкнулись с новыми проявлениями о нарушениях избирательного законодательства: использование кандидатами в депутаты брендов других политических партий, новые формы подкупа избирателей.

Прямая речь замначальника Главного следственного управления Нацполиции Максима Цуцкиридзе: "Злоумышленники используют "нововведения". В частности, полицейские установили факты подкупа избирателей с использованием билетов на различные развлекательные мероприятия, а также "подарочные" сертификаты для приобретения техники".

Детали: Следственные подразделения Нацполиции начали 217 уголовных производств, связанных с избирательным процессом, почти 80 процентов из них - по фактам подкупа избирателей. По фактам использования чужих партийных брендов Нацполиция вызвала на допрос 97 человек. Соответствующие письма относительно действий фигурантов направлены в Центральную избирательную комиссию.

Почему это важно: МВД брало на себя обязательства провести внеочередные парламентские выборы на самом высоком уровне.

Что произошло ранее: Полицейские перешли на усиленный режим службы с 15 по 28 июля.

История вопроса:

  • Внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля. Очередные должны были состояться 27 октября.
  • Предлогом для досрочных выборов стало формальное отсутствие коалиции. Основной же причиной перевыборов в команде нового президента Владимира Зеленского называли запрос на изменения в обществе.

Валентина Романенко, УП

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Темы: виборыполиция
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