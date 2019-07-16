У МОЗ розповіли, чим отруїлися діти в таборі на Одещині

Джерело: Центр громадського здоров’я МОЗ

Причиною масового отруєння 54 дітей у таборі "Медик-2" на Одещині став збудник шигельозу (дизентерії), який знайшли у їжі.

Пряма мова: "За результатами лабораторних досліджень в готовій продукції (яловичина тушкована, рис варений з овочами), в сировині (скумбрія заморожена, курятина заморожена) та в змивах з поверхні столу "м'ясо сире", столу для брудного посуду, ножа "овочі варені"; ножа "овочі сирі" виділено збудник шигельозу – Shigella flexneri. Цей збудник було виділено також від 8-ми хворих дітей".

Деталі: Загалом у таборі отруїлися 54 дитини та 3 дорослих. Усі вони 11 та 13 липня були госпіталізовані.

У ході розслідування спалаху хвороби у таборі виявили низку грубих порушень. Зокрема, у "Медику-2" набирали персонал без проходження медогляду, порушували правила миття посуду, не контролювали температуру в холодильних камерах, не забезпечували персонал харчоблоку дезінфікуючими засобами і т.п.

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