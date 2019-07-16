Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Минздраве рассказали, чем отравились дети в лагере в Одесской области

Вторник, 16 июля 2019, 14:26

Источник: Центр общественного здоровья МЗ

Причиной массового отравления 54 детей в лагере "Медик-2" в Одесской области стал возбудитель шигеллеза (дизентерии), который нашли в еде.

Прямая речь: "По результатам лабораторных исследований в готовой продукции (говядина тушеная, рис вареный с овощами), в сырье (скумбрия замороженная, курятина замороженная) и в смывах с поверхности стола "мясо сырое", стола для грязной посуды, ножа "овощи вареные"; ножа "овощи сырые" выделен возбудитель шигелеза – Shigella flexneri. Этот возбудитель был выделен также от 8-ми больных детей".

Детали: Всего в лагере отравились 54 ребенка и 3 взрослых. Все они 11 и 13 июля были госпитализированы.

В ходе расследования вспышки болезни в лагере выявили ряд грубых нарушений. В частности, в "Медике-2" набирали персонал без прохождения медосмотра, нарушали правила мытья посуды, не контролировали температуру в холодильных камерах, не обеспечивали персонал пищеблока дезинфицирующими средствами и т.п.

История вопроса:

  • 12 июля стало известно, что в ГП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Медик - 2" в пгт. Сергеевка Одесской области массово отравились дети, медики диагностировали у больных острый гастроэнтероколит.
  • Лагерь, в котором дети находились на отдыхе, является дочерним предприятием Государственного университета медицины и фармации им. Николая Тестемицану (г. Кишинев, Молдова).
  • В течение 11-12 июля в медучреждения обратились 56 человек, из них 53 ребенка 2002-2010 года рождения.
  • По состоянию на 13 июля в больницах оставались 32 человека, из них 30 – дети.

Украинская правда
Темы: Одесская областьдети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Одесская область
Дискуссия вокруг открытия пляжей: минная опасность в Одесской области до сих пор высока
Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области
СМИ: Главу райсовета в Одесской области задержали, у экс-губернатора Гриневецкого – обыски
Последние новости
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
Все новости...
Реклама: