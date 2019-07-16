В Минздраве рассказали, чем отравились дети в лагере в Одесской области

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Вторник, 16 июля 2019, 14:26

Источник: Центр общественного здоровья МЗ

Причиной массового отравления 54 детей в лагере "Медик-2" в Одесской области стал возбудитель шигеллеза (дизентерии), который нашли в еде.

Прямая речь: "По результатам лабораторных исследований в готовой продукции (говядина тушеная, рис вареный с овощами), в сырье (скумбрия замороженная, курятина замороженная) и в смывах с поверхности стола "мясо сырое", стола для грязной посуды, ножа "овощи вареные"; ножа "овощи сырые" выделен возбудитель шигелеза – Shigella flexneri. Этот возбудитель был выделен также от 8-ми больных детей".

Детали: Всего в лагере отравились 54 ребенка и 3 взрослых. Все они 11 и 13 июля были госпитализированы.

В ходе расследования вспышки болезни в лагере выявили ряд грубых нарушений. В частности, в "Медике-2" набирали персонал без прохождения медосмотра, нарушали правила мытья посуды, не контролировали температуру в холодильных камерах, не обеспечивали персонал пищеблока дезинфицирующими средствами и т.п.

История вопроса:

  • 12 июля стало известно, что в ГП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Медик - 2" в пгт. Сергеевка Одесской области массово отравились дети, медики диагностировали у больных острый гастроэнтероколит.
  • Лагерь, в котором дети находились на отдыхе, является дочерним предприятием Государственного университета медицины и фармации им. Николая Тестемицану (г. Кишинев, Молдова).
  • В течение 11-12 июля в медучреждения обратились 56 человек, из них 53 ребенка 2002-2010 года рождения.
  • По состоянию на 13 июля в больницах оставались 32 человека, из них 30 – дети.

Украинская правда

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Темы: Одесская область дети


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