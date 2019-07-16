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Поліція викрила мережу підкупу виборців для нардепа з "Відродження"

Вівторок, 16 липня 2019, 19:00
Поліція викрила мережу підкупу виборців для нардепа з Відродження

В Одеській області поліція викрила мережу з 20 осіб, які підкупали виборців на користь кандидата в народні депутати.

Про це повідомила Національна поліція.

В обмін на фото бюлетеня виборцям пропонували до 1500 гривень.

"Встановлено, що злочинна схема діяла ймовірно на користь кандидата у народні депутати до Верховної Ради Віталія Барвіненка", – повідомили правоохоронці.

"В день виборів громадянам необхідно було сфотографувати бюлетень у кабінці для таємного голосування з відміткою про голосування за Барвіненка і фото викласти в месенджер", – зазначили слідчі.

Зловмисники вели агітацію, формували списки та розподіляли кошти у місті Білгород-Дністровський, а також Білгород-Дністровському, Татарбунарському та Кілійському районах.

Барвіненко обраний в Раду по виборчому округу №141 в Одеській області, є членом групи "Партія Відродження".

За даними поліції, серед причетних осіб – голови сільських рад та особи з авторитетом серед місцевого населення.

"Поліцейські вилучили списки з прізвищами громадян, які "продали" свій голос, списки із зазначенням грошових коштів. Також вилучено телефони з перепискою між учасниками злочинної групи, ноутбуки, в яких знаходиться списки "куплених" виборців, їх дані тощо", – ідеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст.160 Кримінального кодексу, "підкуп виборця, учасника референдуму".

 

Нагадаємо:

  • За ті самі гроші, 1000-1500 гривень, скуповували голоси виборців на Закарпатті. 15 липня поліція затримала зловмисників у Виноградівському, Ужгородському та Іршавському районах.
  • Раніше в Нацполіції повідомляли про злочинні "ноу-хау" виборчої кампанії: використання кандидатами в депутати брендів інших політичних партій, нові форми підкупу.

Українська правда

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Теми: поліціявиборипідкуп
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