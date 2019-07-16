Полиция разоблачила сеть подкупа избирателей для нардепа из "Возрождения"

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Вторник, 16 июля 2019, 19:00

В Одесской области полиция разоблачила сеть из 20 человек, подкупавших избирателей в пользу кандидата в народные депутаты.

Об этом сообщила Национальная полиция.

В обмен на фото бюллетеня избирателям предлагали до 1500 гривен.

"Установлено, что преступная схема действовала вероятно в пользу кандидата в народные депутаты Верховной Рады Виталия Барвиненко", - сообщили правоохранители.

"В день выборов гражданам необходимо было сфотографировать бюллетень в кабинке для тайного голосования с отметкой о голосовании за Барвиненко и фото выложить в мессенджер", - отметили следователи.

Злоумышленники вели агитацию, формировали списки и распределяли средства в городе Белгород-Днестровский, а также Белгород-Днестровском, Татарбунарском и Килийском районах.

Барвиненко избран в Раду по избирательному округу №141 в Одесской области, является членом группы "Партия Возрождение".

По данным полиции, среди причастных лиц – председатели сельских советов и лица с авторитетом среди местного населения.

"Полицейские изъяли списки с фамилиями граждан, которые "продали" свой голос, списки с указанием денежных средств. Также изъяты телефоны с перепиской между участниками преступной группы, ноутбуки со списками "купленных" избирателей, их данные", - говорится в сообщении.

Следователи начали уголовное производство по ст.160 Уголовного кодекса, "подкуп избирателя, участника референдума".

 

Напомним:

  • За те же деньги, 1000-1500 гривен, скупали голоса избирателей на Закарпатье. 15 июля полиция задержала злоумышленников в Виноградовском, Ужгородском и Иршавском районах.
  • Ранее в Нацполиции сообщали о преступных "ноу-хау" избирательной кампании, в частности, использовании кандидатами брендов других политических партий, новых формах подкупа.

Украинская правда

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Темы: полиция виборы подкуп


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