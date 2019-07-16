Генпрокуратура викликає Портнова у справі про вбивства на Майдані

Джерело: повістка Генпрокуратури

Екс-заступника глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова викликають на допит в управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури.

Пряма мова: "З’явитися 19 липня 2019 року об 11 годині до управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури для одночасного допиту як свідка у кримінальному провадженні № 42013110000001029".

Деталі справи: Кримінальне провадження відкрите 25 листопада 2013 року.

Генпрокуратура розслідує злочинне перешкоджання Євромайдану у листопаді 2013 - лютому 2014 років, зловживання владою правоохоронцями, організацію умисних вбивств.

Реакція Портнова: "Порохоботи Генеральної прокуратури, мабуть, образилися моєю активністю по своєму патрону. Обов'язково прийду в терміни, встановлені законом і ще раз одягну вам свої показання на вашу тупу злодійську голову".

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