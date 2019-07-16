Генпрокуратура вызывает Портнова по делу об убийствах на Майдане

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Вторник, 16 июля 2019, 20:33

Источник: повестка Генпрокуратуры

Экс-заместителя главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова вызывают на допрос в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры.

Прямая речь: "Явиться 19 июля 2019 года в 11 часов в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры для одновременного допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве № 42013110000001029".

Детали дела: Уголовное производство открыто 25 ноября 2013 года.

Генпрокуратура расследует преступное препятствование Евромайдану в ноябре 2013 - феврале 2014 года, злоупотребление властью правоохранителями, организацию умышленных убийств.

Украинская правда

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Темы: Портнов допрос Генпрокуратура


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