Генпрокуратура вызывает Портнова по делу об убийствах на Майдане

Источник: повестка Генпрокуратуры

Экс-заместителя главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова вызывают на допрос в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры.

Прямая речь: "Явиться 19 июля 2019 года в 11 часов в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры для одновременного допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве № 42013110000001029".

Детали дела: Уголовное производство открыто 25 ноября 2013 года.

Генпрокуратура расследует преступное препятствование Евромайдану в ноябре 2013 - феврале 2014 года, злоупотребление властью правоохранителями, организацию умышленных убийств.

Реакция Портнова: "Порохоботы Генеральной прокуратуры, видимо, оскорбились моей активностью по своему патрону. Обязательно приду в сроки, установленные законом и ещё раз надену вам свои показания на вашу тупую воровскую голову".

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