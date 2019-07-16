Генпрокуратура вызывает Портнова по делу об убийствах на Майдане
Источник: повестка Генпрокуратуры
Экс-заместителя главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова вызывают на допрос в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры.
Прямая речь: "Явиться 19 июля 2019 года в 11 часов в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры для одновременного допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве № 42013110000001029".
Детали дела: Уголовное производство открыто 25 ноября 2013 года.
Генпрокуратура расследует преступное препятствование Евромайдану в ноябре 2013 - феврале 2014 года, злоупотребление властью правоохранителями, организацию умышленных убийств.
Реакция Портнова: "Порохоботы Генеральной прокуратуры, видимо, оскорбились моей активностью по своему патрону. Обязательно приду в сроки, установленные законом и ещё раз надену вам свои показания на вашу тупую воровскую голову".
История вопроса:
- Относительно Портнова украинские правоохранители расследовали уголовное производство по статье "государственная измена". Генпрокуратура разыскивала его по обвинению в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане в 2014 году.
- Прокуратура Крыма проверяла причастность Портнова к постановлению Верховного Совета Крыма во время начала оккупации полуострова.