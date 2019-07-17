Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Третина росіян вважають Україну братом, а 12% – загрозою для РФ

Середа, 17 липня 2019, 10:19

30% росіян вважають Україну братською країною, 28% – просто сусідом, а 9% – ворожою державою. Ще 12% жителів Росії бачать в Україні загрозу для РФ.

Про це свідчать результати опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦИОМ).

48% респондентів переконані, що між росіянами і українцями зараз більше того, що їх роз'єднує, протилежної думки дотримуються 36%. 

 

В цілому 68% росіян заявили, що добре ставляться до України (56% – в основному добре, ще 12% – дуже добре). Погано ставляться до сусідньої держави 21% опитаних (12% – в основному погано, 9% – дуже погано).

20% росіян відчувають до громадян України симпатію, 17% – повагу.

Разом з тим у 20% жителів РФ українці викликають почуття розчарування, у 19% – байдужість і у 16% – жалість.

Нагадаємо:

  • Згідно з травневим опитуванням російського "Левада Центру", росіяни після обрання Володимира Зеленського президентом трохи "потеплішали" до України. Тоді своє позитивне ставлення до нашої країни висловлювали 38% жителів РФ.
  • 2 роки тому, у 2017-му, 59% росіян ставилися до України погано й лише 26% – добре.
  • Згідно з травневим спільним соцопитуванням центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соціальних досліджень ім. Яременко та Соціологічної групи "Рейтинг", 40,6% українців позитивно ставляться до Росії.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяУкраїнаопитування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Росія
Ворог вночі вдарив по Кривому Рогу: пошкоджено підприємство, є постраждалий
Влада Бєлгородської області РФ заявила, що Шебекіно потрапило під артобстріл
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Останні новини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
Усі новини...
Реклама: