Третина росіян вважають Україну братом, а 12% – загрозою для РФ

30% росіян вважають Україну братською країною, 28% – просто сусідом, а 9% – ворожою державою. Ще 12% жителів Росії бачать в Україні загрозу для РФ.

Про це свідчать результати опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦИОМ).

48% респондентів переконані, що між росіянами і українцями зараз більше того, що їх роз'єднує, протилежної думки дотримуються 36%.

В цілому 68% росіян заявили, що добре ставляться до України (56% – в основному добре, ще 12% – дуже добре). Погано ставляться до сусідньої держави 21% опитаних (12% – в основному погано, 9% – дуже погано).

20% росіян відчувають до громадян України симпатію, 17% – повагу.

Разом з тим у 20% жителів РФ українці викликають почуття розчарування, у 19% – байдужість і у 16% – жалість.

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