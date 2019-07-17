Третина росіян вважають Україну братом, а 12% – загрозою для РФ

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Середа, 17 липня 2019, 10:19

30% росіян вважають Україну братською країною, 28% – просто сусідом, а 9% – ворожою державою. Ще 12% жителів Росії бачать в Україні загрозу для РФ.

Про це свідчать результати опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦИОМ).

48% респондентів переконані, що між росіянами і українцями зараз більше того, що їх роз'єднує, протилежної думки дотримуються 36%. 

 

В цілому 68% росіян заявили, що добре ставляться до України (56% – в основному добре, ще 12% – дуже добре). Погано ставляться до сусідньої держави 21% опитаних (12% – в основному погано, 9% – дуже погано).

20% росіян відчувають до громадян України симпатію, 17% – повагу.

Разом з тим у 20% жителів РФ українці викликають почуття розчарування, у 19% – байдужість і у 16% – жалість.

Нагадаємо:

  • Згідно з травневим опитуванням російського "Левада Центру", росіяни після обрання Володимира Зеленського президентом трохи "потеплішали" до України. Тоді своє позитивне ставлення до нашої країни висловлювали 38% жителів РФ.
  • 2 роки тому, у 2017-му, 59% росіян ставилися до України погано й лише 26% – добре.
  • Згідно з травневим спільним соцопитуванням центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соціальних досліджень ім. Яременко та Соціологічної групи "Рейтинг", 40,6% українців позитивно ставляться до Росії.

Українська правда

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Теми: Росія Україна опитування


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