Треть россиян считают Украину братом, а 12% – угрозой для РФ

81 просмотр
Среда, 17 июля 2019, 10:19

30% россиян считают Украину братской страной, 28% – просто соседом, а 9% –  враждебным государством. Еще 12% жителей России видят в Украине угрозу для РФ.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

48% респондентов убеждены, что между русскими и украинцами сейчас больше того, что их разъединяет, противоположного мнения придерживается 36%. 

 

В целом 68% россиян заявили, что хорошо относятся к Украине (56% – в основном хорошо, еще 12% – очень хорошо). Плохо относятся к соседнему государству 21% опрошенных (12% - в основном плохо, 9% – очень плохо).

20% россиян испытывают к гражданам Украины симпатию, 17% – уважение.

Вместе с тем у 20% жителей РФ украинцы вызывают чувство разочарования, у 19% – безразличие и у 16% – жалость.

  

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия Украина опрос


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Москве назвали условие снятия запрета на полеты в Грузию 17 июля 2019, 06:40
На созванном Россией Совбезе ООН страны ЕС вспомнили украинских моряков 17 июля 2019, 03:40
Россия заверила ООН, что в Крыму учатся на украинском и крымскотатарском 16 июля 2019, 23:12
Все новости
Главные новости
Зеленский позвонил Меркель, говорили о транзите газа и войне
Экстрадиция Фирташа затягивается до зимы – Венский суд
Полиция нашла застреленным из ружья кандидата в депутаты
Нашли СМС-обидчика партии Вакарчука, это агитатор "ЕС" Порошенко – полиция
Все новости
Фото

Красота дверей Лондона в 12 фотографиях

мнение

Почему сон так важен для здоровья?

тест

Что ты знаешь о ВИЧ/СПИД

Поиск по сайту
Архив
Весь архів