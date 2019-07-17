Треть россиян считают Украину братом, а 12% – угрозой для РФ
30% россиян считают Украину братской страной, 28% – просто соседом, а 9% – враждебным государством. Еще 12% жителей России видят в Украине угрозу для РФ.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
48% респондентов убеждены, что между русскими и украинцами сейчас больше того, что их разъединяет, противоположного мнения придерживается 36%.
В целом 68% россиян заявили, что хорошо относятся к Украине (56% – в основном хорошо, еще 12% – очень хорошо). Плохо относятся к соседнему государству 21% опрошенных (12% - в основном плохо, 9% – очень плохо).
20% россиян испытывают к гражданам Украины симпатию, 17% – уважение.
Вместе с тем у 20% жителей РФ украинцы вызывают чувство разочарования, у 19% – безразличие и у 16% – жалость.
Напомним:
- Согласно майскому опросу российского "Левада Центра", россияне после избрания Владимира Зеленского президентом немного "потеплели" к Украине. Тогда свое положительное отношение к нашей стране высказывали 38% жителей РФ.
- 2 года назад, в 2017-м, 59% россиян относились к Украине плохо и лишь 26% – хорошо.
- Согласно майскому общему соцопросу центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований им. Яременко и Социологической группы "Рейтинг", 40,6% украинцев положительно относятся к России.