Треть россиян считают Украину братом, а 12% – угрозой для РФ

30% россиян считают Украину братской страной, 28% – просто соседом, а 9% – враждебным государством. Еще 12% жителей России видят в Украине угрозу для РФ.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

48% респондентов убеждены, что между русскими и украинцами сейчас больше того, что их разъединяет, противоположного мнения придерживается 36%.

В целом 68% россиян заявили, что хорошо относятся к Украине (56% – в основном хорошо, еще 12% – очень хорошо). Плохо относятся к соседнему государству 21% опрошенных (12% - в основном плохо, 9% – очень плохо).

20% россиян испытывают к гражданам Украины симпатию, 17% – уважение.

Вместе с тем у 20% жителей РФ украинцы вызывают чувство разочарования, у 19% – безразличие и у 16% – жалость.

Напомним: