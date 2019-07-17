Зеленский написал письмо Парубию: просит в последний раз созвать Раду
Президент Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента для рассмотрения внесенных в парламент главой государства законопроектов.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на соответствующее письмо главы государства, который имеется в редакции.
"Прошу созвать 18 июля 2019 года внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, в повестку дня которого включено рассмотрение внесенных президентом Украины проектов законов: "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления..." ,"О внесении изменений в Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде (о начале работы суда)", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций со нарушения порядка ввоза транспортных средств на таможенные территории Украины", - сказано в письме.
По данным источников агентства, в аппарате парламента письмо президента зарегистрировано 17 июля.
Напомним
- Ранее сообщалось, что команда президента Владимира Зеленского призывает Верховную Раду 8 созыва вне собраться 18 июля и принять законы, которые позволят работать Высшем антикоррупционном суда.
- Глава Верховной Рады Андрей Парубий 12 июля закрыл пленарные заседания 10-й сессии парламента 8 созыва.
- До 19 июля народные депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях.
- 21 июля состоятся досрочные парламентские выборы.