Розстріли на Майдані: суддя пояснив, чому відпустив із СІЗО екс-беркутівця
Головуючий суддя у справі про вбивство 48 та поранення 80 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року Сергій Дячук заявив, що наразі у суду немає даних про те, що смерті та поранення людей настали внаслідок дій екс-бійця спецпідрозділу "Беркут" Сергія Тамтури.
Про це повідомляє "Громадське".
За словами судді, згідно з додатковою балістичною експертизою, наразі не встановлено, що Тамтура був причетний до вбивств та поранень активістів на Інститутській.
"Зараз прийнято таке рішення відносно Тамтури, через два місяці можуть бути інші дані і може змінитись рішення відносно запобіжного заходу. Тим не менше він і далі обвинувачується в причетності до цього злочину", - наголосив Дячук.
Наступне засідання суду відбудеться 20 серпня.
Захист обвинувачених екс-беркутівців планує на ньому оголосити про допит свідків захисту.
Читайте також: Справа №1. Влада не сприяє слідству у справі розстрілу Небесної сотні
Нагадаємо:
- 16 липня Святошинський райсуд Києва відпустив під домашній арешт одного з екс-беркутівців, підозрюваних у розстрілі активістів Євромайдану, Сергія Тамтуру під домашній арешт.
- Екс-співробітників "Беркута" звинувачують у розстрілі учасників масових протестів на київському Майдані Незалежності та вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.
- У лютому 2014 року бійців спецроти "Беркуту" Сергія Тамтуру та Олександра Маринченка затримали за підозрою у розстрілі активістів Євромайдану.
- У березні-квітні 2014 року за підозрою у розстрілі майданівців затримали екс-беркутівців Сергія Зінченка, Павла Аброськіна і їхнього командира Дмитра Садовніка.
- У липні 2014 року затримали ще одного підозрюваного у цьому злочині – екс-беркутівця Олега Янишевського.
- Суд їх усіх арештував.
- У вересні 2014 року Садовніка відпустили під домашній арешт, а у жовтні 2014 року екс-командир роти "Беркута" втік.
- Згодом стало відомо, що РФ дала громадянство екс-командиру "Беркута" Дмитру Садовнику та 9 екс-бійцям спецроти, обвинуваченим у розстрілі 48 активістів Євромайдану у лютому 2014 року.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua