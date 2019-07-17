Розстріли на Майдані: суддя пояснив, чому відпустив із СІЗО екс-беркутівця

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Середа, 17 липня 2019, 14:22

Головуючий суддя у справі про вбивство 48 та поранення 80 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року Сергій Дячук заявив, що наразі у суду немає даних про те, що смерті та поранення людей настали внаслідок дій екс-бійця спецпідрозділу "Беркут" Сергія Тамтури.

Про це повідомляє "Громадське".

За словами судді, згідно з додатковою балістичною експертизою, наразі не встановлено, що Тамтура був причетний до вбивств та поранень активістів на Інститутській.

"Зараз прийнято таке рішення відносно Тамтури, через два місяці можуть бути інші дані і може змінитись рішення відносно запобіжного заходу. Тим не менше він і далі обвинувачується в причетності до цього злочину", - наголосив Дячук.

Наступне засідання суду відбудеться 20 серпня.

Захист обвинувачених екс-беркутівців планує на ньому оголосити про допит свідків захисту.

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Нагадаємо:

  • 16 липня Святошинський райсуд Києва відпустив під домашній арешт одного з екс-беркутівців, підозрюваних у розстрілі активістів Євромайдану, Сергія Тамтуру під домашній арешт.
  • Екс-співробітників "Беркута" звинувачують у розстрілі учасників масових протестів на київському Майдані Незалежності та вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.
  • У лютому 2014 року бійців спецроти "Беркуту" Сергія Тамтуру та Олександра Маринченка затримали за підозрою у розстрілі активістів Євромайдану.  
  • У березні-квітні 2014 року за підозрою у розстрілі майданівців затримали екс-беркутівців Сергія Зінченка, Павла Аброськіна і їхнього командира Дмитра Садовніка.
  • У липні 2014 року затримали ще одного підозрюваного у цьому злочині – екс-беркутівця Олега Янишевського.
  • Суд їх усіх арештував.
  • У вересні 2014 року Садовніка відпустили під домашній арешт, а у жовтні 2014 року екс-командир роти "Беркута" втік.
  • Згодом стало відомо, що РФ дала громадянство екс-командиру "Беркута" Дмитру Садовнику та 9 екс-бійцям спецроти, обвинуваченим у розстрілі 48 активістів Євромайдану у лютому 2014 року.

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Теми: Майдан суд Беркут


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