Расстрелы на Майдане: судья объяснил, почему отпустил из-под стражи подозреваемого экс-беркутовца

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Среда, 17 июля 2019, 14:22

Председательствующий судья по делу об убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года Сергей Дячук заявил, что сейчас у суда нет данных о том, что смерти и ранения людей наступили в результате действий экс-бойца спецподразделения "Беркут" Сергея Тамтуры.

Об этом сообщает "Громадське".

По словам судьи, согласно дополнительной баллистической экспертизе, сейчас не установлено, что Тамтура был причастен к убийствам и ранениям активистов на Институтской.

"Сейчас принято такое решение относительно Тамтуры, через два месяца могут быть другие данные и может измениться решение относительно меры пресечения. Тем не менее он и дальше обвиняется в причастности к этому преступлению", - отметил Дячук.

Следующее заседание суда состоится 20 августа.

Защита обвиняемых экс-беркутовцев планирует на нем объявить о допросе свидетелей защиты.

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Напомним:

  • 16 июля Святошинский райсуд Киева отпустил под домашний арест одного из экс-беркутовцев, подозреваемых в расстреле активистов Евромайдана, Сергея Тамтуру под домашний арест.
  • Экс-сотрудников "Беркута" обвиняют в расстреле участников массовых протестов на киевском Майдане Независимости и улице Институтской 20 февраля 2014 года.
  • В феврале 2014 года бойцов спецроты "Беркута" Сергея Тамтуру и Александра Маринченко задержали по подозрению в расстреле активистов Евромайдана.
  • В марте-апреля 2014 года по подозрению в расстреле майдановцев задержали экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина и их командира Дмитрия Садовника.
  • В июле 2014 года был задержан еще один подозреваемый в этом преступлении – экс-беркутовец Олег Янишевский.
  • Суд их всех арестовал.
  • В сентябре 2014 года суд отпустил Садовника под домашний арест, а в октябре он сбежал.
  • Впоследствии стало известно, что РФ дала гражданство экс-командиру "Беркута" Садовнику и 9 экс-бойцам спецроты, обвиняемым в расстреле 48 активистов Евромайдана на Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года.

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Темы: Майдан суд Беркут


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