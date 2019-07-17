Расстрелы на Майдане: судья объяснил, почему отпустил из СИЗО экс-беркутовца
Председательствующий судья по делу об убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года Сергей Дячук заявил, что сейчас у суда нет данных о том, что смерти и ранения людей наступили в результате действий экс-бойца спецподразделения "Беркут" Сергея Тамтуры.
Об этом сообщает "Громадське".
По словам судьи, согласно дополнительной баллистической экспертизе, сейчас не установлено, что Тамтура был причастен к убийствам и ранениям активистов на Институтской.
"Сейчас принято такое решение относительно Тамтуры, через два месяца могут быть другие данные и может измениться решение относительно меры пресечения. Тем не менее он и дальше обвиняется в причастности к этому преступлению", - отметил Дячук.
Следующее заседание суда состоится 20 августа.
Защита обвиняемых экс-беркутовцев планирует на нем объявить о допросе свидетелей защиты.
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Напомним:
- 16 июля Святошинский райсуд Киева отпустил под домашний арест одного из экс-беркутовцев, подозреваемых в расстреле активистов Евромайдана, Сергея Тамтуру под домашний арест.
- Экс-сотрудников "Беркута" обвиняют в расстреле участников массовых протестов на киевском Майдане Независимости и улице Институтской 20 февраля 2014 года.
- В феврале 2014 года бойцов спецроты "Беркута" Сергея Тамтуру и Александра Маринченко задержали по подозрению в расстреле активистов Евромайдана.
- В марте-апреля 2014 года по подозрению в расстреле майдановцев задержали экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина и их командира Дмитрия Садовника.
- В июле 2014 года был задержан еще один подозреваемый в этом преступлении – экс-беркутовец Олег Янишевский.
- Суд их всех арестовал.
- В сентябре 2014 года суд отпустил Садовника под домашний арест, а в октябре он сбежал.
- Впоследствии стало известно, что РФ дала гражданство экс-командиру "Беркута" Садовнику и 9 экс-бойцам спецроты, обвиняемым в расстреле 48 активистов Евромайдана на Институтской в Киеве в феврале 2014 года.