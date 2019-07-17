Председательствующий судья по делу об убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года Сергей Дячук заявил, что сейчас у суда нет данных о том, что смерти и ранения людей наступили в результате действий экс-бойца спецподразделения "Беркут" Сергея Тамтуры.

Об этом сообщает "Громадське".

По словам судьи, согласно дополнительной баллистической экспертизе, сейчас не установлено, что Тамтура был причастен к убийствам и ранениям активистов на Институтской.

"Сейчас принято такое решение относительно Тамтуры, через два месяца могут быть другие данные и может измениться решение относительно меры пресечения. Тем не менее он и дальше обвиняется в причастности к этому преступлению", - отметил Дячук.

Следующее заседание суда состоится 20 августа.

Защита обвиняемых экс-беркутовцев планирует на нем объявить о допросе свидетелей защиты.

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Напомним: