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Смешко на погрози Гриценка: Полковнику, припиніть істерику

Середа, 17 липня 2019, 14:42
Смешко на погрози Гриценка: Полковнику, припиніть істерику

Джерело: сторінка у Facebook Ігоря Смешка.

Лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко закликав припинити істерику очільника партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, який пригрозив йому "обламати роги".

Пряма мова: Не знаю, про які "рога" веде мову пан Гриценко. Відверто, не експерт у цьому питанні. Але, полковнику, припиніть істерику.

Чергове непотрапляння до парламенту – це не привід для істерики. Життя є і поза Верховною Радою.

"Досвідчений" із 2004 року політик мав би, нарешті, навчитися мудрості у своєї чарівної дружини – Юлії Мостової. У тому числі вмінню програвати.

І дякую за ще один життєвий приклад, що підтверджує слова Марка Туллія Цицерона: "Найбільша несправедливість – сподіватися на вдячність за справедливість" та "очікувати величних вчинків від дрібних людей".

Що було раніше: Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив, що "обламає рога" керівнику партії "Сила І Честь" Ігорю Смешку, якщо той буде закривати йому рота.

Повідомлялося, що в ефірі одного з телеканалів його партієць Дмитро Добродомов запитав у представника "Сили і честі" про депутатів Блоку Петра Порошенка, які ввійшли у виборчий список Смешка.

За словами Добродомова, під час рекламної паузи Смешко взяв його "за барки" і погрожував пояснити "третій закон Ньютона" за подібні питання, після чого на нього накинувся охоронець.

Українська правда

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Теми: СмешкоГриценко
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