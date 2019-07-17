Гриценко – Смешко: Рога обломаю
Источник: Facebook Анатолия Гриценко.
Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что "обломает рога" руководителю партии "Сила и Честь" Игорю Смешко, если тот будет закрывать ему рот.
Прямая речь: "Сила и честь" генерала-спецслужбиста слабостью и подлостью оказались. Набил в свой список депутатов БППшников вместе с работниками АП, которые прикрывали коррупцию Порошенко&Со, и когда в эфире Свободы слова его об этом спрашивают, ничего лучшего не придумал, как подло, за кулисами студии во время рекламы, натравить еще и своего охранника на представителя нашей команды.
Нажать физически, закрыть рот? Не удастся! Эти подлые спецслужбистские штучки себе оставьте. В студии (не за кулисами) генерала я твердо предупредил: еще один такой подлый поступок - рога обломаю. Без охранника.
Детали: Гриценко утверждает, что в эфире одного из телеканалов его партиец спросил у представителя "Силы и чести" о депутатах Блока Петра Порошенко, которые вошли в избирательный список Смешко, а в перерыве его охранник якобы пытался заставить не ставить подобных вопросов.
Напомним:
- 21 июля состоятся досрочные парламентские выборы.
- Представители "Силы и чести" и "Гражданской позиции" баллотируются в Раду и активно выступают в эфирах.
- Согласно данным различных социологических опросов, партия Смешко имеет несколько большую поддержку, чем партия Гриценко.
- В частности, данные опросов "Центра Разумкова" с 5 по 11 июля, свидетельствуют, что за партию "Сила и Честь" проголосовали бы 4,6% опрошенных украинцев, которые определились с выбором, а за "Гражданскую позицию" - 1,8%.
- Опрос КМИС с 3 по 13 июля показал, что "Силу и честь" поддержали бы 5,1% респондентов, а "Гражданскую позицию" - 2,5%.
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