Гриценко – Смешко: Рога обломаю

Источник: Facebook Анатолия Гриценко.

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что "обломает рога" руководителю партии "Сила и Честь" Игорю Смешко, если тот будет закрывать ему рот.

Прямая речь: "Сила и честь" генерала-спецслужбиста слабостью и подлостью оказались. Набил в свой список депутатов БППшников вместе с работниками АП, которые прикрывали коррупцию Порошенко&Со, и когда в эфире Свободы слова его об этом спрашивают, ничего лучшего не придумал, как подло, за кулисами студии во время рекламы, натравить еще и своего охранника на представителя нашей команды.

Нажать физически, закрыть рот? Не удастся! Эти подлые спецслужбистские штучки себе оставьте. В студии (не за кулисами) генерала я твердо предупредил: еще один такой подлый поступок - рога обломаю. Без охранника.

Детали: Гриценко утверждает, что в эфире одного из телеканалов его партиец спросил у представителя "Силы и чести" о депутатах Блока Петра Порошенко, которые вошли в избирательный список Смешко, а в перерыве его охранник якобы пытался заставить не ставить подобных вопросов.

Напомним: