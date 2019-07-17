Гриценко – Смешко: Рога обломаю

Источник: страница в Facebook Анатолия Гриценко.

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что "обломает рога" руководителю партии "Сила и Честь" Игорю Смешко, если тот будет закрывать ему рот.

Прямая речь: "Сила и честь" генерала-спецслужбиста слабостью и подлостью оказались. Набил в свой список депутатов БППшников вместе с работниками АП, которые прикрывали коррупцию Порошенко&Со, и когда в эфире Свободы слова его об этом спрашивают, ничего лучшего не придумал, как подло, за кулисами студии во время рекламы, натравить еще и своего охранника на представителя нашей команды.

Нажать физически, закрыть рот? Не удастся! Эти подлые спецслужбистские штучки себе оставьте. В студии (не за кулисами) генерала я твердо предупредил: еще один такой подлый поступок - рога обломаю. Без охранника.

Детали: Гриценко утверждает, что в эфире одного из телеканалов его партиец спросил у представителя "Силы и чести" о депутатах Блока Петра Порошенко, которые вошли в избирательный список Смешко, а в перерыве его охранник якобы пытался заставить не ставить подобных вопросов.

Как пояснил в комментарии "Украинской правде" нардеп Дмитрий Добродомов, который баллотируется от партии Гриценко, 16 июля он в эфире "Свободы слова" на ICTV спросил Смешко, как бывшие представители БПП и "Партии регионов" попали в его список, после чего, перед ответом, был объявлен перерыв.

"Я вышел покурить, когда ко мне подошел Смешко и взял меня "за шиворот", отметив, что сейчас объяснит мне третий закон Ньютона за подобные вопросы. Поскольку это уже довольно немолодой человек, я, конечно, не ответил силой, но попытался убрать его руки, после чего на меня набросился его охранник. Что делал на эфире охранник, я так и не понял ", - рассказал Добродомов.

Он добавил, что в эфире Смешко сделал вид, что не понимает, о чем идет речь.

Напомним: