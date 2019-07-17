Гриценко – Смешко: Рога обломаю

3408 просмотров
Среда, 17 июля 2019, 10:47

Источник: Facebook Анатолия Гриценко.

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что "обломает рога" руководителю партии "Сила и Честь" Игорю Смешко, если тот будет закрывать ему рот.

Прямая речь: "Сила и честь" генерала-спецслужбиста слабостью и подлостью оказались. Набил в свой список депутатов БППшников вместе с работниками АП, которые прикрывали коррупцию Порошенко&Со, и когда в эфире Свободы слова его об этом спрашивают, ничего лучшего не придумал, как подло, за кулисами студии во время рекламы, натравить еще и своего охранника на представителя нашей команды.

Нажать физически, закрыть рот? Не удастся! Эти подлые спецслужбистские штучки себе оставьте. В студии (не за кулисами) генерала я твердо предупредил: еще один такой подлый поступок - рога обломаю. Без охранника.

Детали: Гриценко утверждает, что в эфире одного из телеканалов его партиец спросил у представителя "Силы и чести" о депутатах Блока Петра Порошенко, которые вошли в избирательный список Смешко, а в перерыве его охранник якобы пытался заставить не ставить подобных вопросов.

Напомним:

  • 21 июля состоятся досрочные парламентские выборы.
  • Представители "Силы и чести" и "Гражданской позиции" баллотируются в Раду и активно выступают в эфирах.
  • Согласно данным различных социологических опросов, партия Смешко имеет несколько большую поддержку, чем партия Гриценко.
  • В частности, данные опросов "Центра Разумкова" с 5 по 11 июля, свидетельствуют, что за партию "Сила и Честь" проголосовали бы 4,6% опрошенных украинцев, которые определились с выбором, а за "Гражданскую позицию" - 1,8%.
  • Опрос КМИС с 3 по 13 июля показал, что "Силу и честь" поддержали бы 5,1% респондентов, а "Гражданскую позицию" - 2,5%.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Гриценко Гражданская позиция Смешко виборы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Тимошенко и Гриценко прокомментировали идею с мостом между каналами Кремля и Медведчука 8 июля 2019, 10:34
Смерть соратника Гриценко: суд арестовал подозреваемого полицейского 3 июля 2019, 14:36
Гриценко отрицает "родственные" связи с Дмитрием Разумковым 30 июня 2019, 04:26
Все новости
Главные новости
Порошенко не пойдет в ГБР до выборов
Зеленский позвонил Меркель, говорили о транзите газа и войне
Экстрадиция Фирташа затягивается до зимы – Венский суд
Полиция нашла застреленным из ружья кандидата в депутаты
Все новости
история

Предвыборные листовки 1999 года

мнение

Почему сон так важен для здоровья?

спорт

10 упражнений для бедер, которые можно делать в домашних условиях

Поиск по сайту
Архив
Весь архів