Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Смешко на угрозы Гриценко: Полковник, прекратите истерику

Среда, 17 июля 2019, 14:42
Смешко на угрозы Гриценко: Полковник, прекратите истерику

Источник: страница в Facebook Игоря Смешко.

Лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко призвал прекратить истерику главы партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, который пригрозил ему "обломать рога".

Прямая речь: Не знаю, о каких "рогах" ведет речь господин Гриценко. Откровенно, не эксперт в этом вопросе. Но, полковник, прекратите истерику.

Очередное непопадание в парламент - это не повод для истерики. Жизнь есть и вне Верховной Рады.

"Опытный" с 2004 политик должен, наконец, научиться мудрости у своей очаровательной жены - Юлии Мостовой. В том числе умению проигрывать.

И спасибо за еще один жизненный пример, подтверждающий слова Марка Туллия Цицерона: "Самая большая несправедливость - надеяться на благодарность за справедливость" и "ожидать величественных поступков от мелких людей".

Что было раньше: Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что "обломает рога" руководителю партии "Сила и честь" Игорю Смешко, если тот будет закрывать ему рот.

Сообщалось, что в эфире одного из телеканалов его партиец Дмитрий Добродомов спросил у представителя "Силы и чести" о депутатах Блока Петра Порошенко, которые вошли в избирательный список Смешко.

По словам Добродомова, во время рекламной паузы Смешко взял его "за шиворот" и угрожал объяснить "третий закон Ньютона" за подобные вопросы, после чего на него набросился охранник.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СмешкоГриценко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Смешко
Трое в центре. Как Гройсман, Смешко и Ляшко пробиваются в Раду
Рейтинг партий: в Раду проходят политсилы Смешко, Гройсмана и Ляшко - КМИС
В мэры Кива пошел экс-глава СБУ
Последние новости
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
Все новости...
Реклама: