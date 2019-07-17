Смешко на угрозы Гриценко: Полковник, прекратите истерику

Источник: страница в Facebook Игоря Смешко.

Лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко призвал прекратить истерику главы партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, который пригрозил ему "обломать рога".

Прямая речь: Не знаю, о каких "рогах" ведет речь господин Гриценко. Откровенно, не эксперт в этом вопросе. Но, полковник, прекратите истерику.

Очередное непопадание в парламент - это не повод для истерики. Жизнь есть и вне Верховной Рады.

"Опытный" с 2004 политик должен, наконец, научиться мудрости у своей очаровательной жены - Юлии Мостовой. В том числе умению проигрывать.

И спасибо за еще один жизненный пример, подтверждающий слова Марка Туллия Цицерона: "Самая большая несправедливость - надеяться на благодарность за справедливость" и "ожидать величественных поступков от мелких людей".

Что было раньше: Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что "обломает рога" руководителю партии "Сила и честь" Игорю Смешко, если тот будет закрывать ему рот.

Сообщалось, что в эфире одного из телеканалов его партиец Дмитрий Добродомов спросил у представителя "Силы и чести" о депутатах Блока Петра Порошенко, которые вошли в избирательный список Смешко.

По словам Добродомова, во время рекламной паузы Смешко взял его "за шиворот" и угрожал объяснить "третий закон Ньютона" за подобные вопросы, после чего на него набросился охранник.