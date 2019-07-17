Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ 2 роки тому затримала особу, причетну до перевезення російського "Бука"

Середа, 17 липня 2019, 14:58
СБУ 2 роки тому затримала особу, причетну до перевезення російського Бука

У 2017 року Служба безпеки України затримала особу, причетну до перевезення зенітно-ракетного комплексу "Бук" у Донецьку в 2014 році, коли з нього був збитий літак рейсу MH17.

Про це розповів під час брифінгу заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков.

Він продемонстрував відео, на якому трейлер перевозить "Бук" у Донецьку в 2014 році і додав: "Завдяки цьому відео… ми встановили, кому належить цей трейлер".

"Встановили особу з числа бойовиків, яка її забрала на автопідприємству міста Донецьку. І через три роки нам вдалося цю особу (затримати - ред.), коли вона нічого не підозрюючи, що ми про неї знаємо, перетинала кордон на підконтрольній нам території з Російської федерації. Ми його затримали. Зараз він відбуває покарання в Україні", - сказав він.

Маяков розповів, що "Бук" переправили з території Росії в ніч з 16 на 17 червня.

"Для підтримки наступу бойовиків біля Савур-Могили в ніч з 16 на 17 червня 2014 року… "Бук" з бортовим номером 3Х2 незаконно переміщено через державний кордон України з Російської федерації за маршрутом: місто Донецьк Ростовської області – смт. Северне Луганської області – місто Сорокіно (колишній Краснодон) Луганської області… Бортовий номер був повністю зафарбований", - сказав Маяков.

 В СБУ "Українській правді підтвердили, що затримання відбулося в 2017 році.

На відео транспортування "Буку" трейлер з'являється на 3:10.

Інформацію в новині уточнено на прохання СБУ.

Нагадаємо:

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУMH17
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
СБУ
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню
Останні новини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
Усі новини...
Реклама: