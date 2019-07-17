СБУ 2 роки тому затримала особу, причетну до перевезення російського "Бука"

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Середа, 17 липня 2019, 14:58

У 2017 року Служба безпеки України затримала особу, причетну до перевезення зенітно-ракетного комплексу "Бук" у Донецьку в 2014 році, коли з нього був збитий літак рейсу MH17.

Про це розповів під час брифінгу заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков.

Він продемонстрував відео, на якому трейлер перевозить "Бук" у Донецьку в 2014 році і додав: "Завдяки цьому відео… ми встановили, кому належить цей трейлер".

"Встановили особу з числа бойовиків, яка її забрала на автопідприємству міста Донецьку. І через три роки нам вдалося цю особу (затримати - ред.), коли вона нічого не підозрюючи, що ми про неї знаємо, перетинала кордон на підконтрольній нам території з Російської федерації. Ми його затримали. Зараз він відбуває покарання в Україні", - сказав він.

Маяков розповів, що "Бук" переправили з території Росії в ніч з 16 на 17 червня.

"Для підтримки наступу бойовиків біля Савур-Могили в ніч з 16 на 17 червня 2014 року… "Бук" з бортовим номером 3Х2 незаконно переміщено через державний кордон України з Російської федерації за маршрутом: місто Донецьк Ростовської області – смт. Северне Луганської області – місто Сорокіно (колишній Краснодон) Луганської області… Бортовий номер був повністю зафарбований", - сказав Маяков.

 В СБУ "Українській правді підтвердили, що затримання відбулося в 2017 році.

На відео транспортування "Буку" трейлер з'являється на 3:10.

Інформацію в новині уточнено на прохання СБУ.

Нагадаємо:

Олександр Шумілін, УП

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Теми: СБУ MH17


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