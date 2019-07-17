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СБУ 2 года назад задержала человека, причастного к перевозке российского "Бука"

Среда, 17 июля 2019, 14:58
СБУ 2 года назад задержала человека, причастного к перевозке российского Бука

В 2017 году Служба безопасности Украины задержала мужчину, причастного к перевозке зенитно-ракетного комплекса "Бук" в Донецке в 2014 году, когда из него был сбит самолет рейса MH17.

Об этом рассказал на брифинге заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.

Он продемонстрировал видео, на котором трейлер перевозит "Бук" в Донецке в 2014 году и добавил: "Благодаря этому видео... мы установили, кому принадлежит этот трейлер".

"Установили личность из числа боевиков, которая ее забрала на автопредприятии города Донецка. И через три года нам удалось эту личность (задержать – ред.), когда она ничего не подозревая, что мы о ней знаем, пересекала границу на подконтрольной нам территории с Российской Федерации. Мы его задержали. Сейчас он отбывает наказание в Украине", - сказал он.

Маяков рассказал, что "Бук" переправили с территории России в ночь с 16 на 17 июня.

"Для поддержки наступления боевиков в Саур-Могиле в ночь с 16 на 17 июня 2014 года... "Бук" с бортовым номером 3Х2 был незаконно перемещен через государственную границу Украины с Российской федерации по маршруту: город Донецк Ростовской области - пгт. Северное Луганской области – город Сорокино (бывший Краснодон) Луганской области... Бортовой номер был полностью закрашен", - сказал Маяков.

В СБУ "Украинской правде" подтвердили, что задержание произошло в 2017 году.

На видео транспортировки "Бука" трейлер появляется на 3:10.

Информация в новости уточнена по просьбе СБУ.

Напомним:

  • Объединенная следственная группа 19 июня назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к уничтожению самолета. Это - Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").
  • Суд над подозреваемыми начнется в марте 2020 года.

Александр Шумилин, УП

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Темы: СБУMH17
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