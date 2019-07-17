Парубій забракував прохання Зеленського про засідання Ради
Джерело: Facebook-сторінка спікера Верховної Ради Андрія Парубія.
Спікер Ради повідомив, що згідно із законом, не може скликати позачергове засідання парламенту на прохання президента Володимира Зеленського.
Пряма мова: "Президент України Зеленський звернувся до мене з проханням про скликання позачергового засідання Верховної Ради України. Однак скликання такого засідання не передбачено Законом, адже Регламент Верховної Ради України передбачає можливість скликання позачергового пленарного засідання у невідкладних випадках у період МІЖ пленарними засіданнями під час сесії Верховної Ради України.
Оскільки останнє пленарне засідання 10 сесії Верховної Ради України VIII скликання, відповідно до календарного плану, відбулося 12 липня, у мене є єдина передбачена законодавством можливість – скликати на вимогу Президента України позачергову сесію Верховної Ради України.
Звернувся до Президента з проханням привести свій лист до Верховної Ради у відповідність до вимог Закону".
Що було раніше: 17 липня президент Володимир Зеленський звернувся до Парубія з проханням скликати позачергове пленарне засідання парламенту для розгляду законопроектів щодо роботи Антикорупційного суду, щодо конфіскації незаконних активів і щодо розмитнення "євроблях".
Історія питання:
- Раніше повідомлялося, що команда президента Володимира Зеленського закликає Верховну Раду 8 скликання позачергово зібратися 18 липня й ухвалити закони, які дозволять працювати Вищому антикорупційному суду.
- Голова Верховної Ради Андрій Парубій 12 липня закрив пленарні засідання 10-ї сесії парламенту 8 скликання.
- До 19 липня народні депутати працюють у комітетах, комісіях і фракціях.
- 21 липня відбудуться дострокові парламентські вибори.
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