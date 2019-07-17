Парубий забраковал просьбу Зеленского о заседании Рады

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Среда, 17 июля 2019, 16:49

Источник: Facebook-страница спикера Верховной Рады Андрей Парубий.

Спикер Рады сообщил, что по закону, не может созвать внеочередное заседание парламента по просьбе президента Владимира Зеленского.

Прямая речь: "Президент Украины Зеленский обратился ко мне с просьбой о созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Однако созыв такого заседания не предусмотрен законом, ведь Регламент Верховной Рады Украины предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной Ради Украины.

Поскольку последнее пленарное заседание 10 сессии Верховной Рады Украины VIII созыва, согласно календарному плану, состоялось 12 июля, у меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность - созвать по требованию Президента Украины внеочередную сессию Верховной Рады Украины.

Обратился к Президенту с просьбой привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с требованиями Закона".

Что было раньше: 17 июля президент Владимир Зеленский обратился к Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента для рассмотрения законопроектов о работе Антикоррупционного суда, о конфискации незаконных активов и относительно растаможивания "евроблях".

Напомним

  • Ранее сообщалось, что команда президента Владимира Зеленского призывает Верховную Раду 8 созыва вне собраться 18 июля и принять законы, которые позволят работать Высшем антикоррупционном суда.
  • Глава Верховной Рады Андрей Парубий 12 июля закрыл пленарные заседания 10-й сессии парламента 8 созыва.
  • До 19 июля народные депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях.
  • 21 июля состоятся досрочные парламентские выборы.

Украинская правда

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Темы: Парубий Зеленский Верховная Рада


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