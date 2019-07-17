Парубий забраковал просьбу Зеленского о заседании Рады
Источник: Facebook-страница спикера Верховной Рады Андрей Парубий.
Спикер Рады сообщил, что по закону, не может созвать внеочередное заседание парламента по просьбе президента Владимира Зеленского.
Прямая речь: "Президент Украины Зеленский обратился ко мне с просьбой о созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Однако созыв такого заседания не предусмотрен законом, ведь Регламент Верховной Рады Украины предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной Ради Украины.
Поскольку последнее пленарное заседание 10 сессии Верховной Рады Украины VIII созыва, согласно календарному плану, состоялось 12 июля, у меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность - созвать по требованию Президента Украины внеочередную сессию Верховной Рады Украины.
Обратился к Президенту с просьбой привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с требованиями Закона".
Что было раньше: 17 июля президент Владимир Зеленский обратился к Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента для рассмотрения законопроектов о работе Антикоррупционного суда, о конфискации незаконных активов и относительно растаможивания "евроблях".
Напомним
- Ранее сообщалось, что команда президента Владимира Зеленского призывает Верховную Раду 8 созыва вне собраться 18 июля и принять законы, которые позволят работать Высшем антикоррупционном суда.
- Глава Верховной Рады Андрей Парубий 12 июля закрыл пленарные заседания 10-й сессии парламента 8 созыва.
- До 19 июля народные депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях.
- 21 июля состоятся досрочные парламентские выборы.