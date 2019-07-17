Британія виділяє 100 тисяч фунтів на суд у справі MH17

Глава МЗС Британії Джеремі Хант заявив, що країна виділить 100 тисяч фунтів стерлінгів на формування спеціального суду в Гаазі, який судитиме винних у збитті малайзійського боїнга MH17.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві міністра, оприлюдненій 17 липня на сайті уряду.

"П'ять років тому сталася страшна трагедія, коли літак MH17 був збитий над східною Україною. 298 невинних людей, в тому числі 10 британців, загинули", - заявив Хант.

Він висловив співчуття рідним і близьким усіх загиблих та заявив про підтримку зусиль Об'єднаної слідчої групи і влади Нідерландів по відновленню справедливості щодо загиблих.

"Ось чому ми вносимо фінансовий внесок в розмірі 100 тисяч фунтів стерлінгів у формування спеціалізованого кримінального суду в Гаазі, щоб допомогти забезпечити, аби сім'ї та друзі жертв отримали відповіді, аби винні у цьому жахливому злочині були притягнуті до відповідальності", - заявив глава МЗС Британії.

Він додав, що Британія продовжує підтримувати Австралію і Нідерланди в їх заклику до російського уряду взяти на себе державну відповідальність за збиття рейсу MH17. "Настав час Росії повною мірою співпрацювати з обвинуваченням, і відповідно до резолюції 2166 Ради Безпеки ООН, надав запитувану допомогу", - додав Хант.

19 червня цьогоріч слідча група назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака. Це - Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), Ігор Гіркін (позивний "Стрелок"), Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), Леонід Харченко (позивний "Кріт").

Суд над підозрюваними у збитті малайзійського "Боїнга" розпочнеться у березні 2020 року.