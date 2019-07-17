Великобритания выделяет 100 тысяч фунтов на суд по делу MH17

231 просмотр
Среда, 17 июля 2019, 18:23

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что страна выделит 100 тысяч фунтов стерлингов на формирование специального суда в Гааге, который будет судить виновных в сбивании малайзийского боинга MH17.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении министра, обнародованном 17 июля на сайте правительства.

"Пять лет назад произошла страшная трагедия, когда самолет MH17 был сбит над восточной Украиной. 298 невинных людей, в том числе 10 британцев, погибли", - заявил Хант.

Он выразил соболезнования родным и близким всех погибших и заявил о поддержке усилий Объединенной следственной группы и властей Нидерландов по восстановлению справедливости в отношении погибших.

"Вот почему мы вносим финансовый взнос в размере 100 тысяч фунтов стерлингов в формирование специализированного уголовного суда в Гааге, чтобы помочь обеспечить, чтобы семьи и друзья жертв получили ответы, чтобы виновные в этом ужасном преступлении были привлечены к ответственности", - заявил глава МИД Великобритании.

Он добавил, что Великобритания продолжает поддерживать Австралию и Нидерланды в их призыве к российскому правительству взять на себя государственную ответственность за сбивание рейса MH17. "Пришло время России в полной мере сотрудничать с обвинением, и в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН предоставить запрашиваемую помощь", - добавил Хант.

19 июня этого года следственная группа назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Это - Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").

Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского "Боинга" начнется в марте 2020 года.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: MH17 Донбасс


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Нидерландах сообщили о новых свидетелей по делу о катастрофе МН17 17 июля 2019, 15:46
СБУ 2 года назад задержала человека, причастного к перевозке российского "Бука" 17 июля 2019, 14:58
МН17: СБУ установила более 150 человек, которые помогали везти "БУК" из России 17 июля 2019, 12:38
Все новости
Главные новости
Суд Москвы продлил арест пленным морякам до осени
Парубий забраковал просьбу Зеленского о заседании Рады
СБУ 2 года назад задержала человека, причастного к перевозке российского "Бука"
Смешко на угрозы Гриценко: Полковник, прекратите истерику
Все новости
исследование

Женщины чаще мужчин страдают Альцгеймера

Опыт

Когда работа приносит кайф: истории завхоза, учителя, мастера и актрисы

мир

5 стран мира, которые посещают менее всего

Поиск по сайту
Архив
Весь архів