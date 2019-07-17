Зеленський зізнався, що не довіряє нікому, крім людей зі свого кола
Джерело: YouTube-канал "Зе!Президент"
Президент Володимир Зеленський за кермом Tesla поскаржився, що немає людей, яким можна довіряти, крім членів його команди.
Пряма мова: "Відбулось так, що більше ніж нікому не можна вірити. Тобто зовсім немає людей, яким можна довіряти. Крім нашого вузького кругу, всі брешуть. Всі беруть хабарі, всі ворують і при цьому з посмішкою на обличчі. Тобто цинізм вищого рівня".
"Хочеться, щоб наша команда увійшла в історію. Я би хотів, щоб всі нас поважали. Бо немає жодної команди президента України за всі 30 років, котрого, чи котрих, люди на вулиці впізнавали б і раділи би, і дуже поважали".
Історія питання:
- В уряді вже висловлювали думку, що найближче оточення Зеленського тримає його у "футлярі", а всі сфери діяльності президента контролює глава ОПУ Андрій Богдан.
- Яскравим прикладом відсутності комунікації з цілим відомством, яке входить у сферу відповідальності президента, став скандал із нотою Міністерства закордонних справ до Росії, яку відправили без погодження із Зеленським. Президент обурювався на прес-конференції, що дізнався про документ з "Української правди", а не з розмови з міністром.
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