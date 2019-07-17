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Зеленський зізнався, що не довіряє нікому, крім людей зі свого кола

Середа, 17 липня 2019, 22:06
Зеленський зізнався, що не довіряє нікому, крім людей зі свого кола

Джерело: YouTube-канал "Зе!Президент"

Президент Володимир Зеленський за кермом Tesla поскаржився, що немає людей, яким можна довіряти, крім членів його команди.

Пряма мова: "Відбулось так, що більше ніж нікому не можна вірити. Тобто зовсім немає людей, яким можна довіряти. Крім нашого вузького кругу, всі брешуть. Всі беруть хабарі, всі ворують і при цьому з посмішкою на обличчі. Тобто цинізм вищого рівня".

"Хочеться, щоб наша команда увійшла в історію. Я би хотів, щоб всі нас поважали. Бо немає жодної команди президента України за всі 30 років, котрого, чи котрих, люди на вулиці впізнавали б і раділи би, і дуже поважали".

Історія питання:

  • В уряді вже висловлювали думку, що найближче оточення Зеленського тримає його у "футлярі", а всі сфери діяльності президента контролює глава ОПУ Андрій Богдан.
  • Яскравим прикладом відсутності комунікації з цілим відомством, яке входить у сферу відповідальності президента, став скандал із нотою Міністерства закордонних справ до Росії, яку відправили без погодження із Зеленським. Президент обурювався на прес-конференції, що дізнався про документ з "Української правди", а не з розмови з міністром.

Дізнатися більше:

"Держава у смартфоні Андрія Богдана"

Українська правда

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Теми: Зеленський
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