МЗС відреагувало на пропозицію Росії "судити моряків за законом РФ"
Міністерство закордонних справ відповіло на ноту Росії, у якій РФ попросила в України "кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства".
Коментар стосовно невиконання Росією наказу Міжнародного трибуналу з морського права оприлюднив прес-центр міністерства.
У документі згадується нота МЗС Росії до України 25 червня, у якій "міститься цинічна пропозиція щодо надання українською стороною письмових гарантій участі України у продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства".
Міністерство вважає, що пропозиція РФ "загострює спір між Україною та Росією стосовно імунітетів військових кораблів".
"Звертаємо увагу Кремля, що для припинення незаконного переслідування українських моряків та виконання Наказу Міжнародного трибуналу з морського права достатньо наявних у російському законодавстві механізмів, а також існуючих багатосторонніх міжнародних договорів, сторонами яких є Україна та Росія", – заявили в МЗС.
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Нагадаємо:
- 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
- "Суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російських СІЗО "Лефортово" і "Матроська тиша".
- Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
- 25 травня 2019 року Трибунал ООН зобов’язав Росію відпустити захоплених моряків.
- У Кремлі заявляють, що питання про долю українських моряків перебуває за межами юрисдикції Міжнародного трибуналу ООН з морського права.
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