МЗС відреагувало на пропозицію Росії "судити моряків за законом РФ"

Міністерство закордонних справ відповіло на ноту Росії, у якій РФ попросила в України "кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства".

Коментар стосовно невиконання Росією наказу Міжнародного трибуналу з морського права оприлюднив прес-центр міністерства.

У документі згадується нота МЗС Росії до України 25 червня, у якій "міститься цинічна пропозиція щодо надання українською стороною письмових гарантій участі України у продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства".

Міністерство вважає, що пропозиція РФ "загострює спір між Україною та Росією стосовно імунітетів військових кораблів".

"Звертаємо увагу Кремля, що для припинення незаконного переслідування українських моряків та виконання Наказу Міжнародного трибуналу з морського права достатньо наявних у російському законодавстві механізмів, а також існуючих багатосторонніх міжнародних договорів, сторонами яких є Україна та Росія", – заявили в МЗС.

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