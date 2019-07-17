Зеленский признался, что не доверяет никому, кроме людей из своего круга
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Среда, 17 июля 2019, 22:06
Источник: YouTube-канал "Зе! Президент"
Президент Владимир Зеленский за рулем Tesla пожаловался, что нет людей, которым можно доверять, кроме членов его команды.
Прямая речь: "Получилось так, что нельзя верить более чем никому. То есть совсем нет людей, которым можно доверять. Кроме нашего узкого круга, все врут. Все берут взятки, все воруют и при этом с улыбкой на лице. То есть цинизм высшего уровня".
"Хочется, чтобы наша команда вошла в историю. Я бы хотел, чтобы все нас уважали. Потому что нет ни одной команды президента Украины за все 30 лет, которого, или которых, люди на улице узнавали бы и радовались бы, и очень уважали".
Украинская правда
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