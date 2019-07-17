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Зеленский признался, что не доверяет никому, кроме людей из своего круга

Среда, 17 июля 2019, 22:06
Зеленский признался, что не доверяет никому, кроме людей из своего круга

Источник: YouTube-канал "Зе! Президент"

Президент Владимир Зеленский за рулем Tesla пожаловался, что нет людей, которым можно доверять, кроме членов его команды.

Прямая речь: "Получилось так, что нельзя верить более чем никому. То есть совсем нет людей, которым можно доверять. Кроме нашего узкого круга, все врут. Все берут взятки, все воруют и при этом с улыбкой на лице. То есть цинизм высшего уровня".

"Хочется, чтобы наша команда вошла в историю. Я бы хотел, чтобы все нас уважали. Потому что нет ни одной команды президента Украины за все 30 лет, которого, или которых, люди на улице узнавали бы и радовались бы, и очень уважали".

История вопроса:

  • В правительстве уже высказывали мнение, что ближайшее окружение Зеленского держит его в "футляре", а все сферы деятельности президента контролирует глава ОП Андрей Богдан.
  • Ярким примером отсутствия коммуникации с целым ведомством, подответственным президенту, стал скандал с нотой Министерства иностранных дел в адрес России, которую отправили без согласования с Зеленским. Президент негодовал на пресс-конференции, что узнал о документе из "Украинской правды", а не из беседы с министром.

Узнать больше:

"Государство в смартфоне Андрея Богдана"

Украинская правда

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Темы: Зеленский
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