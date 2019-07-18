Палата представників Конгресу США заблокувала імпічмент Трампу

8581 перегляд
Четвер, 18 липня 2019, 06:38

Палата представників Конгресу США заблокувала розгляд резолюції про імпічмент президенту США Дональду Трампу.

Про це повідомляє USA TODAY.

Палата представників проголосувала проти рішення, що мало на меті імпічмент президента Дональда Трампа.  Це було перше голосування щодо такого рішення після того, як представники Демократичної партії взяли більшість.

Підтримати резолюцію відмовились 332 конгресмени. "За" проголосували 95 представників Демократичної партії, втім, продемонструвавши зростання підтримки такого рішення.

Нагадуємо:

  • У Демократичній партії заявляли, що Трампу можуть оголосити про імпічмент, якщо буде доведено, що він порушив правила фінансування передвиборчої кампанії, доручивши своєму юристу заплатити колишній моделі Playboy за мовчання про їхні стосунки.
  • В грудні минулого року у США близько 60% опитаних виборців вважали, що президенту Дональду Трампу має бути оголошений імпічмент, він має бути відсторонений від посади або публічно засуджений.
  • У липні рейтинг Трампа зріс. 59% респондентів висловились проти запуску процедури імпічменту Трампа - цей показник збільшився на 13 відсотків у порівнянні з серпнем минулого року. 37% опитаних підтримують імпічмент.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: США Трамп імпічмент


powered by lun.ua
Матеріали за темою
США виключили Туреччину з програми F-35 18 липня 2019, 01:53
США змінили главу делегації на "ракетних" переговорах з РФ 17 липня 2019, 15:19
У США Палата представників засудила Трампа за расистські висловлювання 17 липня 2019, 05:10
Усі новини
Головні новини
Кандидату у нардепи від "Свободи" у Рівному підпалили авто
ООС: за минулу добу загинув один воїн, двоє поранені
В Конгрес США внесли законопроект про нові санкції щодо Росії
В ОП відповіли Пєскову: звільнімо Вишинського і Сенцова одночасно
Усі новини
соціум

7 правил відвідування новонародженого

соціум

Про незвичні походи у гори, що здійснюють мрії

думка

Поширені звички, що передчасно старять людину