Палата представників Конгресу США заблокувала імпічмент Трампу
Палата представників Конгресу США заблокувала розгляд резолюції про імпічмент президенту США Дональду Трампу.
Про це повідомляє USA TODAY.
Палата представників проголосувала проти рішення, що мало на меті імпічмент президента Дональда Трампа. Це було перше голосування щодо такого рішення після того, як представники Демократичної партії взяли більшість.
Підтримати резолюцію відмовились 332 конгресмени. "За" проголосували 95 представників Демократичної партії, втім, продемонструвавши зростання підтримки такого рішення.
Нагадуємо:
- У Демократичній партії заявляли, що Трампу можуть оголосити про імпічмент, якщо буде доведено, що він порушив правила фінансування передвиборчої кампанії, доручивши своєму юристу заплатити колишній моделі Playboy за мовчання про їхні стосунки.
- В грудні минулого року у США близько 60% опитаних виборців вважали, що президенту Дональду Трампу має бути оголошений імпічмент, він має бути відсторонений від посади або публічно засуджений.
- У липні рейтинг Трампа зріс. 59% респондентів висловились проти запуску процедури імпічменту Трампа - цей показник збільшився на 13 відсотків у порівнянні з серпнем минулого року. 37% опитаних підтримують імпічмент.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua