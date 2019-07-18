Палата представителей Конгресса США заблокировала импичмент Трампу

Палата представителей Конгресса США заблокировала рассмотрение резолюции об импичменте президенту США Дональду Трампу.

Об этом сообщает USA TODAY.

Палата представителей проголосовала против решения, которое имело целью импичмент президента Дональда Трампа. Это было первое голосование по такому решению после того, как представители Демократической партии взяли большинство.

Поддержать резолюцию отказались 332 конгрессмена. "За" проголосовали 95 представителей Демократической партии, впрочем, продемонстрировав рост поддержки такого решения.

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