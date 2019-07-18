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Палата представителей Конгресса США заблокировала импичмент Трампу

Четверг, 18 июля 2019, 06:38

Палата представителей Конгресса США заблокировала рассмотрение резолюции об импичменте президенту США Дональду Трампу.

Об этом сообщает USA TODAY.

Палата представителей проголосовала против решения, которое имело целью импичмент президента Дональда Трампа. Это было первое голосование по такому решению после того, как представители Демократической партии взяли большинство.

Поддержать резолюцию отказались 332 конгрессмена. "За" проголосовали 95 представителей Демократической партии, впрочем, продемонстрировав рост поддержки такого решения.

Напоминаем:

  • В Демократической партии заявляли, что Трампу могут объявить об импичменте, если будет доказано, что он нарушил правила финансирования предвыборной кампании, поручив своему юристу заплатить бывшей модели Playboy за молчание об их отношениях. 
  • В декабре прошлого года в США около 60% опрошенных избирателей считали, что президенту Дональду Трампу должен быть объявлен импичмент, он должен быть отстранен от должности либо публично осужден.
  • В июле рейтинг Трампа вырос. 59% респондентов высказались против запуска процедуры импичмента Трампа - этот показатель увеличился на 13 процентов по сравнению с августом прошлого года. 37% опрошенных поддерживают импичмент.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАТрампимпичмент
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