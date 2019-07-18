Зеленський звільнив ще 22 голів районних адміністрацій

- Лесю Коменду з посади голови Хмельницької райдержадміністрації; - Олега Батюка з посади голови Чемеровецької РДА;

- Володимира Павленка з посади голови Первомайської РДА. У Хмельницькій області Зеленський звільнив:

- Анатолія Калашника з посади голови Близнюківської райдержадміністрації; - Віктора Войтенка з посади голови Валківської РДА; - Костянтина Жидкова з посади голови Дергачівської РДА;

У Рівненській області президент звільнив: - Юрія Ковальчука з посади голови Гощанської районної державної адміністрації;

Відповідні розпорядження від 16 липня оприлюднено на сайті голови держави.

Президент Володимир Зеленський звільнив 22 голів державних районних адміністрацій у Києві, Рівненській, Харківській та Хмельницькій областях.

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