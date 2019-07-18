Зеленський звільнив ще 22 голів районних адміністрацій

6661 перегляд
Четвер, 18 липня 2019, 10:22

Президент Володимир Зеленський звільнив 22 голів державних районних адміністрацій у Києві, Рівненській, Харківській та Хмельницькій областях.

Відповідні розпорядження від 16 липня оприлюднено на сайті голови держави.

У Києві Зеленський звільнив:

- Олександра Цибульщака з посади голови Оболонської районної держадміністрації;

- Сергія Мартинчука з посади голови Печерської районної держадміністрації.

У Рівненській області президент звільнив:

- Юрія Ковальчука з посади голови Гощанської районної державної адміністрації;

- Олександра Середу з посади голови Костопільської РДА;

- Миколу Кушніра з посади голови Рокитнівської РДА;

- Ярослава Яковчука з посади голови Сарненської РДА.

У Харківські області звільнено:

- Анатолія Калашника з посади голови Близнюківської райдержадміністрації;

- Віктора Войтенка з посади голови Валківської РДА;

- Костянтина Жидкова з посади голови Дергачівської РДА;

- Володимира Павленка з посади голови Первомайської РДА.

У Хмельницькій області Зеленський звільнив:

- Романа Муляра з посади голови Білогірської райдержадміністрації;

- Олександра Коцеміра з посади голови Віньковецької РДА;

- Олену Матвєйцеву з посади голови Городоцької РДА;

- Андрія Зелінського з посади голови Деражнянської РДА;

- Олександра Бернашевського з посади голови Дунаєвецької РДА;

- Бориса Яцкова з посади голови Ізяславської РДА;

- Ірину Матлаєву з посади голови Летичівської РДА;

- Сергія Фесуна з посади голови Старокостянтинівської РДА;

- Василя Франчука з посади голови Старосинявської РДА;

- Лесю Коменду з посади голови Хмельницької райдержадміністрації;

- Олега Батюка з посади голови Чемеровецької РДА;

- Андрія Шутяка з посади голови Ярмолинецької РДА.

Нагадаємо:

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський місцева влада


powered by lun.ua
Матеріали за темою
ЄБА поскаржилася Зеленському на постійні обшуки в експертному центрі МОЗ 18 липня 2019, 11:05
Поліція "викрила" киянина, який роздавав газету з карикатурою на Зеленського 18 липня 2019, 04:11
Зеленський хоче надавати друге громадянство етнічним українцям із діаспори 18 липня 2019, 03:08
Усі новини
Головні новини
Кандидату у нардепи від "Свободи" у Рівному підпалили авто
ООС: за минулу добу загинув один воїн, двоє поранені
В Конгрес США внесли законопроект про нові санкції щодо Росії
В ОП відповіли Пєскову: звільнімо Вишинського і Сенцова одночасно
Усі новини
соціум

7 правил відвідування новонародженого

соціум

Про незвичні походи у гори, що здійснюють мрії

думка

Поширені звички, що передчасно старять людину