Зеленський звільнив ще 22 голів районних адміністрацій
Президент Володимир Зеленський звільнив 22 голів державних районних адміністрацій у Києві, Рівненській, Харківській та Хмельницькій областях.
Відповідні розпорядження від 16 липня оприлюднено на сайті голови держави.
У Києві Зеленський звільнив:
- Олександра Цибульщака з посади голови Оболонської районної держадміністрації;
- Сергія Мартинчука з посади голови Печерської районної держадміністрації.
У Рівненській області президент звільнив:
- Юрія Ковальчука з посади голови Гощанської районної державної адміністрації;
- Олександра Середу з посади голови Костопільської РДА;
- Миколу Кушніра з посади голови Рокитнівської РДА;
- Ярослава Яковчука з посади голови Сарненської РДА.
У Харківські області звільнено:
- Анатолія Калашника з посади голови Близнюківської райдержадміністрації;
- Віктора Войтенка з посади голови Валківської РДА;
- Костянтина Жидкова з посади голови Дергачівської РДА;
- Володимира Павленка з посади голови Первомайської РДА.
У Хмельницькій області Зеленський звільнив:
- Романа Муляра з посади голови Білогірської райдержадміністрації;
- Олександра Коцеміра з посади голови Віньковецької РДА;
- Олену Матвєйцеву з посади голови Городоцької РДА;
- Андрія Зелінського з посади голови Деражнянської РДА;
- Олександра Бернашевського з посади голови Дунаєвецької РДА;
- Бориса Яцкова з посади голови Ізяславської РДА;
- Ірину Матлаєву з посади голови Летичівської РДА;
- Сергія Фесуна з посади голови Старокостянтинівської РДА;
- Василя Франчука з посади голови Старосинявської РДА;
- Лесю Коменду з посади голови Хмельницької райдержадміністрації;
- Олега Батюка з посади голови Чемеровецької РДА;
- Андрія Шутяка з посади голови Ярмолинецької РДА.
Нагадаємо:
- 9 липня Володимир Зеленський звільнив 70 голів районних державних адміністрації.
- 11 липня президент звільнив ще 57 голів РДА.